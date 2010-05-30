اساسنامه سازمان هدفمندی در شورای نگهبان / جزئیات اجرای آزمایشی طرح

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا دولت ایرادات پنج گانه شورای نگهبان به اساسنامه تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه ها را رفع کرده است؟ گفت: در پی این اقدام، دولت کارگروه ویژه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای رفع این ایرادات تشکیل داد.

وی افزود: در حال حاضر ایرادات پنج گانه شورای نگهبان به اساسنامه تشکیل سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها رفع و برای تائید، مجددا به شورای نگهبان ارسال شده است.

به گزارش مهر، ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها بدین شرح بوده است: 1- افزایش منابع در ماده 2 از این جهت که مشخص نیست که آیا به تصویب مجلس می‌رسد یا خیر؟ ابهام دارد و همچنین نظر به اینکه منظور از شورای عالی هم معلوم نیست ابهام داشته است. 2- تضییق اعضای مجمع عمومی در ماده 8 مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 3- ماده 9 و تبصره آن مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد. 4- در ماده 9 از این جهت که دیگر اعضای هیئت مدیره را چه کسی تعیین می‌کند روشن نیست. 5- اطلاق بند 3 ماده 16 از این جهت که معلوم نیست که آیا رعایت اصل 139 قانون اساسی لازم است یا خیر ابهام دارد.

هدف از اجرای آزمایشی؛ فقط افتتاح حساب

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در ادامه با بیان اینکه هدف از اجرای آزمایشی هدفمندی یارانه ها در سه استان فقط افتتاح حساب بوده است نه اصلاح قیمتها، تصریح کرد: هم اکنون پیشنهادهای مختلفی در این باره در دولت در حال بررسی است.

به گفته وی، افتتاح حساب یارانه نقدی به صورت منطقه به منطقه خواهد بود.

فرزین با تاکید بر اینکه دولت تاکنون هیچ مصوبه ای را درباره میزان یارانه نقدی تصویب نکرده است، تصریح کرد به محض اینکه دولت بر سر تعیین میزان یارانه نقدی به جمع بندی نهایی برسد، جزئیات آن را اعلام عمومی خواهیم کرد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت همچنین از تشکیل کمیته اجرایی ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها در ارتباط با نظام بازپرداخت یارانه ها در این کارگروه خبر داد و گفت: براساس قانون، اقشار ضعیف و آسیب پذیر از یارانه نقدی بیشتری نسبت به سایر اقشار جامعه بهره مند خواهند شد.

برگزاری جلسات ویژه در دستگاههای اجرایی

وی با بیان اینکه براساس اعلام رئیس جمهور، هدفمندکردن یارانه ها از نیمه دوم امسال آغاز خواهد شد، از برگزاری جلساتی در نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آماده کردن مقدمات اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور خبر داد.

فرزین اعلام کرد عصر امروز یکشنبه جلسه کارگروه اطلاع رسانی هدفمند کردن یارانه ها به ریاست وزیر ارشاد در نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود تا در خصوص نحوه اطلاع رسانی در ماههای آینده تصمیم‌گیری شود.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت همچنین از برگزاری جلسه ای در روز دوشنبه هفته جاری در دفتر قائم مقام بانک مرکزی با حضور مسئولان نظام بانکی خبر داد که قرار است آخرین اقدامات منعکس و برای رفع مشکلات موجود نیز اقدام شود.

به گفته فرزین، موافقت‌نامه‌های همکاری نظام بانکی و سایر دستگاهها در ارتباط با هدفمندی یارانه ها نیز به زودی مبادله خواهد شد.

نظام بانکی سهمیه 30 درصدی تولیدکنندگان را توزیع می‌کند

وی با تاکید بر اینکه سهمیه 30 درصدی تولیدکنندگان از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی را نظام بانکی توزیع خواهد کرد، گفت: قرار نیست هیچ وزارتخانه‌ای مستقیما درآمد حاصل از این محل را توزیع کند، ضمن اینکه آئین نامه اجرایی نحوه توزیع سهمیه 30 درصدی تولیدکنندگان نیز در حال تدوین است.

به گزارش مهر، براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.