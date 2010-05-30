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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

نشست پژوهشی "حماسه و موسیقی " برگزار می شود

نشست پژوهشی "حماسه و موسیقی " برگزار می شود

نشست پژوهشی "حماسه و موسیقی " در ادامه سلسله نشست های علمی -تخصصی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تاریخ 11 خرداد ساعت 16 در سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست محمدرضا آزاده فر در خصوص گونه های سنتی موسیقی انقلابی ، ساختمان ریتمیک و ساختار فرمال مارشهای نظامی ، ساختار فرمال مارشها و همچنین گونه های نوین موسیقی انقلابی معاصر سخن خواهد گفت و در ادامه نمونه های نوین موسیقی انقلابی اجرا خواهد شد.

در ادامه این نشست سعید افزون تر پژوهشگر به دسته بندی حماسه از نگاه موسیقی می پردازد و موضوعاتی مانند نگاه موسیقی شناسی به حماسه ، نگاه قوم موسیقی شناسی به حماسه ،نگاه موسیقی شناسی ایرانی به حماسه (ریشه شناسی واژه حماسه ،کارکردهای حماسه ، تغییر در مفهوم حماسه ) را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه پایانی این نشست سخنرانی حمیدرضا دیبازر در خصوص موضوعاتی مانند حماسه ، شاهنامه ، چگونگی استفاده از متن شاهنامه در دو قطعه نیایش (با کلام) و حماسی(بی کلام)،تحلیل روند شاخت قطعات و تجزیه و تحلیل فنی قطعات خواهد بود.     

کد مطلب 1092040

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