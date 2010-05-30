نشست پژوهشی "حماسه و موسیقی " برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست محمدرضا آزاده فر در خصوص گونه های سنتی موسیقی انقلابی ، ساختمان ریتمیک و ساختار فرمال مارشهای نظامی ، ساختار فرمال مارشها و همچنین گونه های نوین موسیقی انقلابی معاصر سخن خواهد گفت و در ادامه نمونه های نوین موسیقی انقلابی اجرا خواهد شد.

در ادامه این نشست سعید افزون تر پژوهشگر به دسته بندی حماسه از نگاه موسیقی می پردازد و موضوعاتی مانند نگاه موسیقی شناسی به حماسه ، نگاه قوم موسیقی شناسی به حماسه ،نگاه موسیقی شناسی ایرانی به حماسه (ریشه شناسی واژه حماسه ،کارکردهای حماسه ، تغییر در مفهوم حماسه ) را مورد بررسی قرار می دهد.

برنامه پایانی این نشست سخنرانی حمیدرضا دیبازر در خصوص موضوعاتی مانند حماسه ، شاهنامه ، چگونگی استفاده از متن شاهنامه در دو قطعه نیایش (با کلام) و حماسی(بی کلام)،تحلیل روند شاخت قطعات و تجزیه و تحلیل فنی قطعات خواهد بود.