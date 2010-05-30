32 پروژه نیمه تمام نوسازی مدارس نیازمند تامین اعتبار است

خیبر بیدارپور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: برای کل پروژه های نیمه تمام 61 میلیارد ریال نیاز داریم در حالیکه اعتبار تخصیص یافته امسال 30 میلیارد ریال است.

وی همچنین بیان داشت: دردوازدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان، خیرین 30 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی در استان کمک کردند.

بیدارپور تصریح کرد: دراین جشنواره که 80 خیر مدرسه ساز از داخل و خارج از استان حضورداشتند، خیرین احداث 60 کلاس درس را در نقاط مختلف استان به عهده گرفتند.

وی بیان کرد: همچنین دراین جشنواره خیرین 23 هزار و 800 مترمربع زمین و تجهیزات مختلف آموزشی به امر مقدس مدرسه سازی اهدا کردند.

بیدار پور اظهار داشت: هم اکنون مجمع خیرین مدرسه ساز در استان فعال است و خیرین می توانند مبالغ اهدایی خود را به شماره حساب 9360812 – 810 بانک سامان شعبه یاسوج به نام مجمع خیرین مدرسه سازاستان واریز کنند.