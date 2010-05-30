به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مقالاتی از فلاسفه معاصر درباره نقد هوسرل بر علم اروپا است. در این کتاب مقالات تنی چند از فلاسفه و متخصصان فلسفه هوسرل به نگارش درآمده است.

در نقد هوسرل بر علم اروپایی، شکافی میان زیست جهان بشر با علوم ریاضیات وجود دارد. هوسرل معتقد است که این دو حوزه مورد کج فهمی قرا گرفته‌اند و با یکدیگر بی ارتباط شده‌اند.

هوسرل معتقد است که علت این مسأله به فهم اشتباه ما از علوم گذشته بر می‌گردد. فلسفه متأخرهوسرل، رابطه میان امور علمی و روزمره، تاریخ علم در یونان، فلسفه تاریخ و تأثیر هوسرل بر فوکو مقالاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

هوسرل در دانشگاه‌های گوتینگن و فرایبورگ در سمت استاد فلسفه تدریس می‌کرد. او سعی داشت مانند راسل برای فلسفه یک مبنای ریاضی پیدا کند. برای این منظور وی از منطق فرانتس برانتانو کمک گرفت.