ترکیه می بایست به جای فرانسه میزبان یورو 2016 می شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مربی پیشین تیم چلسی که اخیرا به عنوان مربی تیم فوتبال ترکبیه انتخاب شده گفت: این یک بار دیگر ثابت می کند که فوتبال با سیاست آمیخته است. یوفا در حالی میزبانی 2016 را به فرانسه داد که این کشور پیش از این دو بار میزبان جام ملت های اروپا بوده و یک بار هم در سال 1998 میزبانی رقابت های جام جهانی را بر عهده داشته است.

هیدینک افزود: انتخاب فرانسه حس خوبی نیست. احساس من این است که مسائل دیگری در این انتخاب دخیل بوده است. با حضور میشل پلاتینی به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا، نمی توان توضیحی برای این موضوع پیدا کرد.