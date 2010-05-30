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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

هیدینک:

ترکیه می بایست به جای فرانسه میزبان یورو 2016 می شد

ترکیه می بایست به جای فرانسه میزبان یورو 2016 می شد

گاس هیدینک از انتخاب فرانسه به عنوان میزبان جام ملت های اروپا در سال 2016 انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، مربی پیشین تیم چلسی که اخیرا به عنوان مربی تیم فوتبال ترکبیه انتخاب شده گفت: این یک بار دیگر ثابت می کند که فوتبال با سیاست آمیخته است. یوفا در حالی میزبانی 2016 را به فرانسه داد که این کشور پیش از این دو بار میزبان جام ملت های اروپا بوده و یک بار هم در سال 1998 میزبانی رقابت های جام جهانی را بر عهده داشته است.

هیدینک افزود: انتخاب فرانسه حس خوبی نیست. احساس من این است که مسائل دیگری در این انتخاب دخیل بوده است. با حضور میشل پلاتینی به عنوان رئیس اتحادیه فوتبال اروپا، نمی توان توضیحی برای این موضوع پیدا کرد.

کد مطلب 1092055

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