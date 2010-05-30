دخالت انگلیس و آمریکا در اغتشاش علیه ایران در افغانستان محرز شد

فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح روابط دو جانبه تهران - کابل وضعیت فعلی روابط را بسیار خوب توصیف و خاطرنشان کرد: در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... با حضور هیئت ها در سطوح مختلف فصل جدیدی در همکاری دو کشور در حال رغم خوردن است.

وی یادآور شد: البته طبیعی است که بیگانگان و مخالفان منافع دو کشور ایران و افغانستان دست به تحرکاتی می زنند که حوادث گذشته در کابل مبین این واقعیت است که کشورهایی هستند که نمی خواهند روابط دو کشور در سطوح عالی تعریف شود.

مالکی تاکید کرد: در قضایای اخیر دولت افغانستان هوشیارانه عمل کرد و دولت ایران هم نشان داد در سخت ترین شرایط حامی دولت و ملت افغانستان است.

45 کشور در افغانستان منافع خود را دنبال می کنند!

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حضور 45 کشور در افغانستان افزود: این کشورها قطعا منافع خود را نیز در افغانستان دنبال می کنند و بر همین اساس تلاش هایی دارند تا رابطه افغانستان را با کشورهای همسایه اش به هم بزنند.

مالکی تاکید کرد: دولت افغانستان نشان داده که اجازه بر هم زدن روابطش با کشورهای دیگر از جمله ایران به عنوان کشور همسایه و قدرتمند منطقه را نمی دهد.

پیش بینی بود ، محرز شد!

وی در رابطه با آخرین اطلاعات کسب شده درباره ماهیت گروه های اغتشاشگر علیه ایران در کابل تصریح کرد: آنچه که ما پیش بینی کرده بودیم که برخی کشورها در قضیه هستند و اقدام به تحریک و دامن زدن می کنند و برخی افراد ساده لوح را تحت تاثیر قرار می دهند به یقین تبدیل شده و محرز شده است برخی ان جی او های وابسته به امریکا و انگلیس در قضایا دست داشتند.

تعدادی دستگیر شده اند

سفیر ایران خبر داد که برخی از عوامل اغتشاشات علیه ایران توسط دولت افغانستان بازداشت شده اند.

مالکی با اشاره به اینکه برخی همچنان برای برهم زدن روابط افغانستان و ایران مترصد فرصت هستند ، اظهار داشت: آنچه مسلم است برخی دستگاه های وابسته به برخی کشورها در قضایای کابل دست داشته اند.

احتمال تحرکات جدید

سفیر ایران در خاتمه تاکید کرد که با توجه به دستور رئیس جمهور افغانستان هم اکنون اغتشاشگری ها در کابل مهار و کنترل شده اما بعید نیست بازهم عوامل بیگانه به هر بهانه ای سعی کنند روابط افغانستان با همسایگان از جمله ایران را آلوده کنند.