به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی موزه مایکل سی. کارلوس، این نمایشگاه و برنامه‌های آموزشی آن به سنتهای هنری و غنی دینی خطاطی می پردازد که یکی از هنرهای بصری مهم اسلامی محسوب می‌شود. آثار متنوع خطاطی در این نمایشگاه از تمرین الفبا تا نسخ خطی کامل به بررسی سیر تاریخی اشخاص نظامهای اعتقادی و فرهنگها می‌پردازد.

مواد گرانقیمت و عجیبی که گاهی به عنوان جوهر مورد استفاده قرار می‌گرفته و همچنین اسناد تجاری بین المللی بین سالهای 1600 تا 1900 میراث غنی را نشان می‌دهد که زیبایی‌شناسی و پرهیزگاری را با هم ترکیب کرده است.

این نمایشگاه حدود 150 شی و اثر هنری را از مجموعه های شخصی مهم در هاستون و موزه آرتور ام. ساکلر، موزه هنرهای دانشگاه هاروارد جمع کرده تا ظرافت و زیبایی این هنر را آشکا کرده و مهارتهای هنرمندان خطاطان ، کاغذ سازان و طلاکوبان، تصویرگران، صحافان و فلزکاران را نشان دهد.

آثار به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه از ایران، ترکیه هندوستان آمده و دربرگیرنده قلم خوشنویسی، قلمتراش، قلمدان، مرکبدان، قیچی، پرداخت‌گر، جعبه‌های نگاه داری خطاطی ها و میزهای خطاطی است که این اشیا در خوشنویسی کاربرد دارد.

موزه مایکل سی. کارلوس در دانشگاه اموری قرار داشته و از سوی این دانشگاه اداره می‌شود.