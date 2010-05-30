بخشهای مختلف جشنواره دفاع مقدس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عناوین بخش های مختلف سینمای ملی جشنواره به این ترتیب اعلام شد: "مسابقه سینمای ایران"، بخش "تصویر انقلاب"، "بخش قلم طلایی"، "بخش نگاه نو"، "بخش بر بال سیمرغ" ، "بخش فانوس خیال"، "بخش گستره حضور ملی" و "بخش نشست های تخصصی".

مسابقه سینمای ایران شامل فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، آثار کوتاه و فیلم های مستند جشنواره می شود. بخش تصویر انقلاب مربوط می شود به برترین فیلم های سینمایی سی سال اخیر با موضوع انقلاب اسلامی. بخش قلم طلایی اختصاص دارد به مسابقه فیلمنامه نویسی سینمایی، سینمایی ویدیویی، داستانی کوتاه و سینمای اقتباسی. بخش ویژه نگاه نو مربوط می‌شود به فیلم های سه دقیقه‌ای با موضوع مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس. بر بال سیمرغ اختصاص دارد به برترین های سی سال سینمای دفاع مقدس از نگاه سینماگران، دست اندرکاران و اهالی رسانه های سینمایی.

بخش فانوس خیال انیز ختصاص دارد به بهترین فیلم سینمایی جشنواره به انتخاب تماشاگران، بخش گستره حضور ملی مروبط می‌شود به بهترین فیلم ها و به انتخاب سازمان ها، نهادها، مراکز مختلف و بخش نشست های تخصصی در قالب چندمین نشست و میزگرد با هدف آسیب شناسی، نقد و تحلیل و ارزیابی نیازها، آسیب ها و ضرورت ها.

یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس پس از وقفه یی چند ساله امسال همزمان با هفته دفاع مقدس در ایران و چند کشوراسلامی برگزار می شود.

بزودی فراخوان آثار بخش های مختلف این جشنواره از طریق رسانه های کثیرالانتشار ، صدا و سیما و سایت جشنواره ارائه می شود.