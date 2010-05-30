به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهزاد زندیه پیش از ظهر یکشنبه در بازدید فرماندار تبریز از کشتارگاه صنعتی تبریز گفت: با بهبود شاخصها و ساماندهی کشتارگاه صنعتی تبریز، طرح تجمیع کشتارگاه های دام به مرحله اجرا در می‌آید و اجرای آن می‌تواند ذبح دام را بهداشتی و نظارتی‌تر کند و امید می‌رود این مرکز به قطب کشتارگاه استان تبدیل شود.

وی افزود: با نظارتهای ویژه به روی کشتار دام؛ با موارد غیرمجاز با جدیت برخورد صورت می‌گیرد.

تقی زاده مدیر دامپزشکی شهرستان تبریز نیز در این نشست میزان کشفیات کشتار قاچاق را دو تن در سال عنوان و از پلمپ 35 واحد غیر مجاز خبر داد.

محمود چمنی فرماندار شهرستان تبریز نیز در این بازدید ضمن تاکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌های کشتارگاه صنعتی تبریز، خواستار آغاز تدابیر لازم برای حمایت بیشتر از صنعت گوشت شد و افزود: بازگشت ضایعات و ایجاد صنایع وابسته تبدیلی می‌تواند در امر ارتقای بهره‌وری موثر باشد.

فرماندار تبریز با اشاره به ارتباط مستقیم کشتارگاه با سلامتی مردم، خواستار همکاری مسئولان امر در این مورد شد و از شهروندان خواست با توجه به اهمیت نظارت دامپزشکی، از کشتار دام خارج از کشتارگاه صنعتی و از خرید گوشت خارج از شبکه توزیع خودداری کنند.

وی افزود: ما در قبال مردم مسئولیت داریم و اتحادیه ذیربط نیز در حمایت از کشتار سالم مسئولیت دارد.

محمود چمنی افزود: بازنگری در هزینه‌ها و مدیریت رقابتی بهترین شیوه برای جذب مشتری و ارتقای بهره‌وری کشتارگاه صنعتی تبریز است.

محمدعلی احسانی، مدیرعامل کشتارگاه صنعتی تبریز همچنین در این بازدید گزارشی از بخش‌های مختلف کشتارگاه ارائه کرد.

وی اظهار داشت: کشتارگاه صنعتی تبریز با 16 میلیارد ریال هزینه مورد بهره‌برداری قرار گرفته و با 145 پرسنل رسمی و قراردادی مشغول فعالیت است.

احسانی اظهار امیدواری کرد که تا با همکاری مسئولان ذیربط، علاوه بر کمک به استفاده از ظرفیت‌های خالی کشتارگاه، بیش از پیش در بهبود رضایتمندی مشتری تلاش شود.