اعطای تسهیلات به 220 رتبه برتر کنکور/ بهره برداری از چهار طرح کلان ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نسرین سلطانخواه در نشست خبری امروز یکشنبه در نشست مطبوعاتی گفت: بر اساس آیین نامه احراز نخبگی، 100 نفر برتر گروه ریاضی، 50 نفر برتر گروه علوم تجربی، 50 نفر برتر گروه علوم انسانی و 20 نفر برتر گروه هنر از تسهیلات ببیاد ملی نخبگان بهره مند می شوند این تسهیلات به کلیه برگزیدگان کنکور سالهای گذشته که دانشجو و یا استادیار باشند نیز تعلق می گیرد.

ایجاد شبکه مجازی نخبگان داخل و خارج

وی ایجاد شبکه مجازی نخبگان داخل و خارج، شبکه ارتباط تلفنی پاسخگویی به کلیه نخبگان داخل و خارج و برنامه ریزی برای حضور معاونت علمی در دانشگاه ها را از برنامه های معاونت علمی در زمینه ایجاد ارتباط نخبگان با بنیاد و نخبگان با یکدیگر نام برد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به بودجه های این معاونت اظهار داشت: بخشی از بودجه های معاونت مربوط به قانون اختصاص یک درصد درآمدهای عملیاتی شرکتها و موسسات دولتی به پژوهش می شود که در قانون بودجه سال 89 تغییر یافت قانون بودجه سال 89 اشاره به این نکته دارد که علاوه بر اعتبارات ذیل هر دستگاه، اجازه داده می شود که 2 درصد از دارایی های تملکی هر دستگاه برای توسعه علمی کشور هزینه شود.

تشکیل کارگروه های پژوهش، فناوری و نوآوری در استان ها

وی از ایجاد کارگروه های پژوهش، فناوری و نوآوری در استان ها خبر داد و گفت: یکی از ایراداتی که به قانون یک درصد وارد است، عدم اجرایی شدن این قانون در استان ها بود که با ایجاد این کارگروه ها در استان ها زمینه بهبود نظارت و مدیریت بر طرح ها پروژه های تحقیقاتی فراهم می شود.

سلطانخواه به ماده دیگری از قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: بر این اساس همه دستگاه ها از پرداخت هدیه به صورت نقدی به هر شکلی ممنوع شدند مگر آنکه در قالب کمک به دانشگاه ها، طرح های تحقیقاتی در جهاد دانشگاهی، حوزه های علمیه و شهرک های علمی و تحقیقاتی باشد.

2 هزار و 500 دانشجو تحت پوشش طرح پژوهانه

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به واگذاری پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری اضافه کرد: دانشجویان دوره دکتری که آزمون جامع خود را گذرانده باشند و آماده انجام پروژه خود باشند از این تسهیلات برخوردار می شوند.

وی ادامه داد: طبق بررسی ها تعداد 2 هزار و 500 دانشجوی تحت پوشش وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری واجد شرایط شناسایی شدند که برای این تعداد در سال جاری 30 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

به گفته سلطانخواه پژوهانه در دو مرحله اعطا می شود و تاکنون 13 میلیارد تومان به دانشگاه ها واگذار شده است.

حمایت از انجمن های علمی دانشجویی

وی حمایت هدفمند از انجمن های علمی دانشجویی را از دیگر برنامه های این معاونت نام برد و گفت: تاکنون 150 انجمن علمی دانشجویی از حمایت های این معاونت برخوردار شدند و در سال جاری علاوه بر پیگیری این حمایت ها، برگزیدگان جشنواره حرکت و همچنین انجمن هایی که دارای فعالیت های برجسته در حوزه های علمی و پژوهشی باشند نیز مورد حمایت ویژه معاونت قرار می گیرند ضمن آنکه نشریات علمی و پژوهشی نیز به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار می گیرد.

چهار سند فناوری راهبردی در مسیر تصویب

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه در سال 88 سندهای راهبردی چهاد ستادهای فناوری تهیه شده است، اظهار داشت: در سال گذشته سند راهبردی ستادهای فناوری گیاهان دارویی، انرژیهای نو، سلول های بنیادی و میکروالکترونیک تدوین و این اسناد برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده است.

وی با بیان اینکه این اسناد مراحل تصویب را طی می کنند، ادامه داد: با تصویب این اسناد ستادهای فناوری جایگاه قانونی خود را پیدا خواهند کرد.

ایجاد 3 ستاد فناوری جدید

سلطانخواه با اشاره به ایجاد سه ستاد فناوری جدید در کشور، خاطر نشان کرد: علاوه بر هفت ستاد راهبردی، سه ستاد جدید ICT، ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معطوف به علوم انسانی و ستاد آب، شوری و خشکسالی نیز ایجاد خواهد شد.

بهره برداری از چهار طرح کلان ملی

معاون علمی و فناروی ریاست جمهوری به اجرای 9 طرح کلان در سال 88 اشاره کرد و گفت: در سال جاری چهار طرح کلان ابر رایانش ملی، رادیو دارویها، داروهای وارداتی و بیماری های صعب العلاج به بهره برداری کامل می رسد.

وی همچنین از انعقاد قرارداد اجرایی 10 طرح کلان ملی در سال جاری خبر داد و افزود: این طرح ها بر اساس نیازهای اولویت دار کشور تعریف و اجرایی می شود.