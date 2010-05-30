امکان ارتباط الکترونیکی شهروندان کلانشهر کرج با مدیران شهرداری فراهم شد

امیر بابایی کورس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فراهم کردن این ارتباط کمک می کند که پس از این، ارتباط بیشتری میان شهروندان و مدیران درشهرداری فراهم شود و شهروندان بتوانند مشکلات خود را از طریق مکاتبه الکترونیکی به اطلاع مدیران برسانند.

وی ادامه داد: پیش از این، امکان ارتباط شهروندان با مدیران از طریق ملاقات حضوری و .. فراهم بود و با اضافه شدن امکان ارتباط الکترونیکی، تسهیل بیشتری در برقراری ارتباطات یادشده ایجاد می شود و این امر موجب می شود که وقت و هزینه کمتری برای بیان مشکلات اختصاص داده شود.

این مسئول اظهار داشت: همچنین این امر کمک می کند که میزان ترافیک در کلانشهر کرج کاهش یابد زیرا در برخی از موارد، شهروندان برای بیان مشکلاتشان به صورت حضوری مراجعه می کنند که این امر، ترافیک و بار کاری را افزایش می دهد.

بابایی کورس عنوان کرد: هریک از مسئولان در شهرداری که مایل باشند تا از این پس، شهروندان با آنها ارتباط الکترونیکی داشته باشند، می توانند با پورتال ناظران تماس بگیرند و در این زمینه تقاضای خود را ارائه کنند.

فراهم شدن امکان ارتباط الکترونیکی شهروندان با مسئولان شهرداری از مشکلات می کاهد

کارشناس ارشد شهرسازی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان ارتباط الکترونیکی شهروندان با مسئولان شهرداری، پیش از این در کلانشهر کرج فراهم نشده بود و پیش بینی می شود به دنبال فراهم شدن این ظرفیت، بسیاری از مشکلات ارتباطی کاهش یابد و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری شود.

وی یادآور شد: همچنین کلیه مهندسان ناظر در شهرداری کرج می توانند گزارشهای الکترونیکی خود را از طریق اینترنت ارسال کنند که این امر مزایای فراوانی به همراه دارد و از اتلاف بسیاری از منابع و وقت جلوگیری می کند.

این مسئول اضافه کرد: افزایش امکان ارتباط الکترونیکی مناطق 10 گانه شهرداری کرج با یکدیگر، امکان اقدام سریع و به موقع، کاهش سفرهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا، کاهش خطاهای کاری و جلوگیری از مکاتبات غیرضروری از مزایای این امر است.

بابایی کورس افزود: تمهیداتی اندیشیده شده که سطح دسترسی به برخی صفحات پس از احراز هویت مهندس از طریق ارائه گواهی محضری و سایر ملاحظات حاصل خواهد شد و استفاده از ایمیل اختصاصی با اکستنشن ir نشان از داخلی بودن ایمیلها و به هر صورت بر ایمیلهای yahoo/ gmail ترجیح داده شده است.