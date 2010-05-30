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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

کسب 33 عنوان برتر از سومین جشنواره ملی حرکت توسط دانشجویان دانشگاه تبریز

کسب 33 عنوان برتر از سومین جشنواره ملی حرکت توسط دانشجویان دانشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز اعلام کرد: دانشجویان دانشگاه تبریز 33 تندیس طلایی و لوح تقدیر سومین جشنواره ملی حرکت را کسب کردند.

دکتر محمد تقی اعلمی به خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تبریز در این جشنواره که که از 19 تا 22 اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد، با کسب سه تندیس طلایی جشنواره ملی حرکت، چهار لوح تقدیر دفتر ریاست جمهوری برای انجمنهای علمی ـ دانشجویی، پنج لوح تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مدیریت امورفرهنگی و انجمنهای علمی ـ دانشجویی و 20 لوح تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای فعالین انجمنهای علمی ـ دانشجویی، افتخار دیگری در صحنه ملی علم و دانش برای این دانشگاه کسب کردند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره مستندسازی آثار و تولیدات علمی ، مدیریت دانش و منابع اطلاعاتی تولید شده توسط انجمن های علمی دانشجویی ، معرفی و قدردانی از انجمن های علمی دانشجویی برتر و رتبه بندی آنها و ثبت و انتقال تجارب این انجمن ها اعلام کرد و گفت: شناسایی، معرفی و قدردانی از انجمن های علمی دانشجویی برگزیده در عرصه‌های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، اختراع و ابتکار، کارآفرینی، نشریات علمی دانشجویی و هم چنین شناسایی، معرفی و تقدیر از شرکت های دانشجویی صنایع کارآفرین، مدیران مخترع پژوهشگر، خیرین برگزیده صنعت و دانشگاه و ایجاد فن ‌بازار از جمله محورهای اصلی این جشنواره را تشکیل می داد.

به گفته اعلمی دو هزار و 214 انجمن‌علمی از دانشگاه های دولتی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و 120 غرفه از 90 دانشگاه دراین جشنواره حضور داشتند.

کد مطلب 1092102

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