به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح امروز شنبه با حضور محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، جونجی اوگورا، رئیس کمیته فوتسال AFC، عباس ترابیان، عضو ایرانی کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا و روسای فدراسیون‌های ازبکستان، گوام، عراق و تایلند در هتل اینترکنتینالتال شهر تاشکند ازبکستان برگزار شد.

عباس ترابیان در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این نشست به خبرنگار مهر، گفت: یکی از مهمترین مصوبات این نشست برگزاری دومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در ماه ژوئن 2012 بود. براین اساس هشت تیم برتر آسیا در رده باشگاهی در این زمان گردهم می آیند تا برگزارکننده پیکارهای قاره‌ای باشند.

وی در ادامه افزود: در بحث‌هایی که داشتیم براساس پیشنهادی که من داده بودم، قرار شد سه کشوری که تیم‌های شان در نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا موفق به کسب عناوین اول تا سوم شده‌اند، بدون شرکت در مرحله مقدماتی در مرحله نهایی دومین دوره مسابقات حضور یابند. بدین ترتیب نمایندگان کشورهای ایران، قطر و ژاپن بدون شرکت در دیدارهای مرحله مقدماتی در مرحله نهایی مسابقات جام باشگاه‌های آسیا حضور می یابند. علاوه بر این، تیم میزبان نیز در مرحله گزینشی شرکت نخواهد کرد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از حضور قهرمان فصل 89 فوتبال ایران در پیکارهای جام باشگاه‌های آسیا خبر داد و گفت: تا به امروز 12 کشور برای میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا متقاضی شده‌اند. چهار تیم دیگر حاضر در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به غیر از سه تیم برتر دوره گذشته و میزبان رقابت‌ها از دل مسابقات گزینشی بیرون خواهند آمد.

ترابیان در ادامه افزود: چیزی که خیلی مهم است و من بدان تاکید کردم این بود که کشورهایی برای میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا انتخاب شوند که در این رشته ورزشی لیگی فعال داشته باشند. اینکه یک کشور عربی در ماه رمضان مسابقاتی را برگزار می کند نباید با یک کشوری که دارای مسابقات لیگ است در یک سطح قرار گیرد. به همین خاطر مقرر شد تنها کشورهایی میزبان مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا شوند که دارای لیگ باشند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در سال 2012 خاطرنشان کرد: این مسابقات در ماه مه سال 2012 برگزار خواهد شد. در این مسابقات چهار تیم برتر به همراه تیم تایلند، میزبان مسابقات به جام جهانی راه پیدا خواهند کرد.

ترابیان از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال در نوامبر 2012 در کشور تایلند یاد کرد و گفت: باید مسابقات لیگ را به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که تیم ملی بدون مشکل و با برنامه کامل در این پیکارها شرکت کند.