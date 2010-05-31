به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در چهار قسمت 20 دقیقهای تهیه شده و به موضوعاتی چون ولایت فقیه، قانون اساسی، وحدت کلمه از منظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری میپردازد.
برنامه "سفر آفتاب" از 11 تا 14 خردادماه ساعت 21 به تهیهکنندگی ناصر مقدمپور از شبکه تهران روی آنتن میرود.
- مجموعه "نقالی" با معرفی عروسکهای آئینی و نمایشی تابستان از شبکه آموزش روی آنتن میرود. این مجموعه به تهیهکنندگی و کارگردانی مهدی لطفی به عروسکهای ایرانی که به دو دسته عروسکهای آئینی و نمایشی تقسیم میشوند، میپردازد. مجموعه "نقالی" سعی دارد قصههای جذاب ایرانی را همراه با نمایش دراماتیک این عروسکها به تصویر بکشد.
در مجموعه "نقالی" از خوانندگان و نوازندگان موسیقی ردیف دستگاهی برای اجرا استفاده میشود.
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