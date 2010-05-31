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۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

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ویژه برنامه "سفر خورشید" روی آنتن می‌رود

ویژه برنامه "سفر خورشید" به مناسبت سالگرد ارتحال امام(ره) از گروه سیاسی شبکه تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در چهار قسمت 20 دقیقه‌ای تهیه شده و به موضوعاتی چون ولایت فقیه، قانون اساسی، وحدت کلمه از منظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری می‌پردازد.
 
برنامه "سفر آفتاب" از 11 تا 14 خردادماه ساعت 21 به تهیه‌کنندگی ناصر مقدم‌پور از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.
 
- مجموعه "نقالی" با معرفی عروسک‌های آئینی و نمایشی تابستان از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی لطفی به عروسک‌های ایرانی که به دو دسته عروسک‌های آئینی و نمایشی تقسیم می‌شوند، می‌پردازد. مجموعه "نقالی" سعی دارد قصه‌های جذاب ایرانی را همراه با نمایش دراماتیک این عروسک‌ها به تصویر بکشد.
 
در مجموعه "نقالی" از خوانندگان و نوازندگان موسیقی ردیف دستگاهی برای اجرا استفاده می‌شود.
کد مطلب 1092110

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