به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در چهار قسمت 20 دقیقه‌ای تهیه شده و به موضوعاتی چون ولایت فقیه، قانون اساسی، وحدت کلمه از منظر حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری می‌پردازد.

برنامه "سفر آفتاب" از 11 تا 14 خردادماه ساعت 21 به تهیه‌کنندگی ناصر مقدم‌پور از شبکه تهران روی آنتن می‌رود.

- مجموعه "نقالی" با معرفی عروسک‌های آئینی و نمایشی تابستان از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود. این مجموعه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی لطفی به عروسک‌های ایرانی که به دو دسته عروسک‌های آئینی و نمایشی تقسیم می‌شوند، می‌پردازد. مجموعه "نقالی" سعی دارد قصه‌های جذاب ایرانی را همراه با نمایش دراماتیک این عروسک‌ها به تصویر بکشد.