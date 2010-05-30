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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۱۱

سطح زیر کشت چغندر قند در همدان سه برابر شد

سطح زیر کشت چغندر قند در همدان سه برابر شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: سطح زیرکشت چغندرقند در استان همدان به 3 هزار و 299 تن رسیده که این میزان در مقایسه با سال گذشته سه برابر شده است.

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به پیش بینی برداشت 115 هزار تن محصولچغندر قند در سال جاری در همدان، اظهار داشت: سال گذشته از یک هزار و 100 هکتار سطح زیر کشت چغندرقند این استان 49 هزار تن محصول برداشت شده است.

وی با بیان اینکه بذر مورد استفاده در همدان اغلب وارداتی بوده و غالب آنها شامل دروتی، فلور، ناگانو و یک رقم ایرانی به نام جام است، گفت: 80 درصد مجموع عملیات کاشت، داشت و برداشت چغندر قند در همدان به صورت مکانیزه انجام می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان افزود: 60 درصد سطح زیر کشت چغندر قند همدان توسط کارخانه قند همدان و بقیه توسط کارخانه‌های نهاوند، شازند، لرستان، بیستون، اصفهان و نقش جهان عقد قرارداد شده است.

رنجبر ضرابی عملکرد این محصول در استان همدان را حدود 33 تن در هکتار عنوان کرد و گفت: چغندرکاران باید با رعایت نکات فنی و رعایت توصیه‌های کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی برای ارتقای کمی و کیفی محصول خود تلاش کنند.

کد مطلب 1092111

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