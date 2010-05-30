رابطه خود را با ایران قطع نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، بشار اسد درخواست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای قطع رابطه با ایران را رد کرد.
رئیس جمهوری سوریه بر ادامه روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای فزاینده غربی ها مبنی بر قطع آن تاکید کرد.
خاطرنشان می شود آمریکا دو پیش شرط را برای بهبود روابط با سوریه مطرح کرده است: 1- قطع رابطه با ایران 2- اخراج دفاتر نیروهای مقاومت در دمشق که سوریه پیشتر با این پیش شرط ها مخالفت کرده بود.
همچنین آمریکا در گذشته با اعزام نمایندگان کنگره خود که سطح دوم مدیریت جامعه آمریکا را تشکیل می دادند بر آن بود تا رژیم صهیونیستی را در مذاکرات غیر مستقیم صلح با سوریه با میانجیگری ترکیه یاری دهد.
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