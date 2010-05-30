رابطه خود را با ایران قطع نمی کنیم

رئیس جمهوری سوریه در واکنش به فشارها و درخواستهای آمریکا و همپیمانانش برای پایان دادن به ائتلاف راهبردی با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد دمشق هرگز با تهران قطع رابطه نخواهد کرد.