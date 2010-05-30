فراخوان اولین همایش ملی نقد و نظریه ادبی در ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار میشود به منظور گسترش، فهم و ارزیابی انتقادی مباحث نظریه و نقد ادبی در نیمه اول اسفندماه 1389 با حضور صاحبنظران، منتقدان و اعضای انجمن نقدادبی ایران از سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برپا خواهد شد.
در فراخوان اعلام شده اهداف برگزاری همایش ملی نقد و نظریه ادبی، بررسی وضعیت نقد و نظریه ادبی در زبان فارسی، بررسی و تحلیل نظریههای ادبی، بررسی راهکارهای بومیسازی نظریهها و روشهای نقد ادبی و بررسی راهکارهای فراهم آورن زیرساختهای تفکر انتقادی در حوزه نظریه و نقد ادبی عنوان شده است.
همایش ملی نقد و نظریه ادبی در دو محور مباحث نظری و انتقادی و نظریه و نقد ادبی در زبان فارسی برگزار میشود و تاریخ ارسال خلاصه مقاله تا اول شهریورماه 1389 و تاریخ ارسال اصل مقاله تا 15 آذر 1389 اعلام شده است.
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