  1. هنر
  2. سایر
۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

فراخوان اولین همایش ملی نقد و نظریه ادبی در ایران اعلام شد

فراخوان اولین همایش ملی نقد و نظریه ادبی در ایران اعلام شد

دبیرخانه اولین همایش ملی نقد و نظریه ادبی در ایران طی فراخوانی از منتقدان ادبی، استادان، دانشجویان و صاحب‌نظران دعوت کرد تا با ارسال مقاله و شرکت در این همایش بر غنای علمی آن بیفزایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که به همت دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران، مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار می‌شود به منظور گسترش، فهم و ارزیابی انتقادی مباحث نظریه و نقد ادبی در نیمه اول اسفندماه 1389 با حضور صاحب‌نظران، منتقدان و اعضای انجمن نقدادبی ایران از سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برپا خواهد شد.

در فراخوان اعلام شده اهداف برگزاری همایش ملی نقد و نظریه ادبی، بررسی وضعیت نقد و نظریه ادبی در زبان فارسی، بررسی و تحلیل نظریه‌های ادبی، بررسی راهکارهای بومی‌سازی نظریه‌ها و روشهای نقد ادبی و بررسی راهکارهای فراهم آورن زیرساختهای تفکر انتقادی در حوزه نظریه و نقد ادبی عنوان شده است.

زمینه‌سازی برای ارتباط نقد دانشگاهی و غیر آکادمیک، بررسی زمینه‌های گسترش نقد ادبی در مطالعات میان‌رشته‌ای و بررسی وضعیت نهادهای حامی نظریه و نقد ادبی (مطبوعات، دانشگاه­ها، انجمن‌ها، مؤسسات) از دیگر اهداف عنوان شده برای برپایی این همایش است.
 
همایش ملی نقد و نظریه ادبی در دو محور مباحث نظری و انتقادی و  نظریه و نقد ادبی در زبان فارسی برگزار می‌شود و تاریخ ارسال خلاصه مقاله تا اول شهریورماه 1389 و تاریخ ارسال اصل مقاله تا 15 آذر 1389 اعلام شده است.
 
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر برای شرکت در این همایش و یا ارسال مقاله می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد به نشانی www.um.ac.ir  و یا وبگاه انجمن علمی نقد ادبی ایران به نشانی  www.iaalc.com مراجعه کنند.
کد مطلب 1092133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها