به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از نقاشی‌های مریم خزاعی در نگارخانه گلستان به نشانی دروس، خیابان شهید کماسایی، شماره 34 برگزار شده است.

خزاعی پیش از این، نمایشگاه‌های متعدد گروهی و انفرادی در داخل و خارج از کشور داشته و در دوازدهمین بینال طراحی از کلیولند انگلستان تقدیر شده است. وی همچنین نمایشگاه‌های انفرادی در فنلاند، کانادا، بلژیک، ژاپن، انگلستان و نیویورک، مرکز یونسکو (پاریس) و ... داشته است.

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نمایشگاهی از عکس‌های سهراب مصطفوی کاشانی از جمعه، هفتم خرداد در نگارخانه شماره 6 برگزار شد. کاشانی در مورد این عکس‌ها به خبرنگار مهر گفت: 14 عکس سیاه و سفید در زمینه مستند نشان داده شده‌ است.

وی در مورد جزئیات بیشتر این عکس‌ها عنوان کرد: عکاسی این مجموعه را از دو سال قبل شروع کردم. پارکی با نام "بوستان کودک" در شهرک غرب وجود دارد که تعدادی از کودکان به آن می‌روند و نام آن را قوری گذاشته‌اند که مخفف کلمه قورباغه است چون در این پارک قبلا برکه‌ای وجود داشته و الان خشک شده است.

کاشانی تا به حال 18 نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور و یک نمایشگاه انفرادی در نگارخانه طراحان آزاد در سال 86 برگزار داشته است.

علاقه‌مندان برای بازدید از این آثار می‌توانند تا 12 خرداد به نشانی خیابان خردمند شمالی، کوچه هجدهم، پلاک شش، طبقه همکف مراجعه کنند.

آتشزاد

همچنین نمایشگاهی از آویزهای مسی با عنوان "مس، شهرزاد عاشقانه‌های کهن"بهنام ولدوند در نگارخانه آتشزاد برپاست.

بهنام ولدوند در مورد این آثار به خبرنگار مهر گفت: از سال 87 وارد این کار شدم و تا سال 79 ساخت آویزها را ادامه دادم. بعد از گذشت 10 سال توانسته‌ام شاگردانی نیز تربیت کنم که با استفاده از مس آثاری بسازند.

وی در مورد آثار ارائه شده در این نمایشگاه ابراز داشت: آنها برگرفته از نقوش معماری، هندسی و فرهنگ سنتی ما ایرانیان هستند که به صورت انتزاعی خلق شده‌اند.

این نمایشگاه تا 12 خرداد به نشانی خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک، خیابان عباسپور (توانیر)، ساختمان ٤٣ ادامه دارد.

هفت ثمر

نمایشگاهی از مجسمه‌های رحیم حقیقی نیز از هفتم خرداد به مدت یک هفته در نگارخانه هفت ثمر به نشانی خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجمن، شماره 8ست دایر است.

شمرون

همچنین نمایشگاه گروهی از آثار ملک الکتاب قزوینی، عبدالله فرادی، غلامحسین امیرخانی، کیخسرو خروش، جهانگیر نظام‌العلما، زنده‌یاد رضا مافی، زنده‌یاد فرامرز بیلارام، محمد احصایی، حسین کاشانی، علی شیرازی، امیراحمد فلسفی، عین‌الدین صادق‌زاده، محمدعلی سبزه‌کار و امیر عاملی در نگارخانه شمرون برپا است.

این نمایشگاه تا تاریخ 19 خرداد در نگارخانه شمرون به نشانی تجریش، خیابان شهید دربندی (مقصود بیک) چهارراه دکتر حسابی، باغ موزه هنر ایرانی ادامه دارد.



