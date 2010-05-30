شبکه تبلیغی دین باید در مدارس گسترش یابد

بهگزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر سید مهدی خاموشی با اشاره به این نکته که نباید شیوه تبلیغ سنتی تغییر کند، خطاب به روحانیون مستقر گفت: با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی و سواد مردم جامعه و نیازهای آنها، مباحث را تخصصیتر و محوریتر ارائه دهید. در واقع بهشکل تکنیکال خطابههای خود را برگزار کنید.
حجتالاسلام خاموشی همچنین افزایش سطح علمی روحانیون مستقر را در بحثهای دینی و فرهنگی مهم دانست و افزود: شبکه تبلیغی دین باید در آموزش و پرورش بهویژه داخل مدارس گسترش یابد و روحانیون نیز در حفظ قرارگاه تبلیغ باید از قرارگاه ولایت در عرصه سیاست پیروی کنند.
وی در پایان تصریح کرد: افزایش اعتبارات در بحث روحانی مستقر و خانه عالم انجام گرفته و در این میان، نباید از مردم و کمکهای آنها جدا نیز شویم.
نشست کارشناسان حوزه اعزام و استقرار مبلغین سراسر کشور، شنبه 8 خرداد در سالن کنفرانس معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان برگزار شد.
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