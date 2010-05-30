به گزارش خبرگزاری مهر، جشنهای گرامیداشت ولادت حضرت زهرا(س) در فرهنگسراهای ابن‌سینا، ارسباران، اشراق، سرو، اخلاق، خاوران، بهمن، بهاران و مهر و خانه‌های فرهنگ باصفا، میثاق، دردار، امامزاده یحیی(ع)، حافظیه و میعاد برگزار می شوند.

همچنین در بخش هنری به مناسبت هفته زن، آثار طراحی و نقاشی بانوان هنرمند به نمایش در می آید.

چندین مسابقه فرهنگی نیز برای شهروندان و بویژه بانوان شامل مسابقه‌های کتابخوانی در کتابخانه‌های شهید جهان‌آرا و استاد حکیمی، مسابقه حدیث در خانه فرهنگ توحید، مسابقه پیامک و خوشنویسی در خانه فرهنگ حراء، مسابقه قرآنی "ترنم نور" در منطقه 13 و مسابقه مقاله‌نویسی در کتابخانه قائم به اجرا درآمده است.



برپایی چندین همایش و کارگاه آموزشی با موضوع عفاف و پاکدامنی در فرهنگسراهای کار و خاتم، خانه‌های فرهنگ گل‌ها و گرمدره و خانه قرآن منطقه 7 و نیز شب شعری در فرهنگسرای آفتاب، محفل‌های انس قرآنی در مناطق 4 و 9، نشست شعر آزاد در فرهنگسرای بهمن و اردوی بازدید از پارک بانوان خانه فرهنگ ولی‌عصر(عج) از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت ایام با سعادت میلاد حضرت زهرا(س) است.



400 پوستر به همت فرهنگسرای مترو با استفاده از سخنان امام خمینی(ره) با موضوع خانواده و مقام زن، در این ایام در واگنهای متروی تهران جهت استفاده شهروندان نصب شده است.