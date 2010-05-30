به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان امروز یکشنبه در دیدار با وزیرکشاورزی گرجستان در تهران گفت: با توجه به توانمندیهای دو کشوردر زمینه های اقتصادی، سیاسی و به ویژه کشاورزی باید از فرصتهای موجود برای همکاریهای دو جانبه بهره مند شویم، ضمن اینکه توانمندیهای بخش غیردولتی ایران به لحاظ فنی و علمی قابل توجه است.

وی با اشاره به تولید دانش و تجهیزات کشاورزی در کشور، بیان کرد: توانمندیهای کشاورزی کشور به نحوی است که می تواند زمینه همکاری بین دو کشور را ایجاد کند و در شرایط کنونی زمینه گسترش روابط با توجه به ظرفیتهای کشاورزی فراهم است.

وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به تولید 100میلیون تن محصول کشاورزی درکشور، اظهارداشت: در سال گذشته میزان صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بالغ بر5/4 میلیارد دلاربوده، ضمن اینکه موفقیتهای مناسبی در زمینه توسعه کشت گلخانه ای و احداث کشتارگاهها در کشور داشته ایم.

وی توسعه مکانیزاسیون و سیستم های آبیاری، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی، دامپزشکی و تولید داروهای دامی را از دیگر زمینه های موفقیت آمیزدر بخش کشاورزی خواند و افزود: کشور ایران با جمعیت 75 میلیون نفری به مواد غذایی نیازمند است، لذا توسعه تجارت محصولات میان دو کشور موثر و امری مهم است.

خلیلیان تصریح کرد: درحال حاضر از کشورهای دور و یا از کشور ثالث از طریق گرجستان گوشت قرمز وارد کشور می شود؛ لذا تامین نیاز دو کشور دراین زمینه به صورت مستقیم به منظور کاهش هزینه های تجاری و افزایش تقاضا مورد نظر است، ضمن اینکه احداث کشتارگاه برای صادرات گوشت از گرجستان به ایران بررسی می شود.

وی یکی از الزامات توسعه روابط میان دو کشور را ایجاد تعامل نظام بانکی دو کشور خواند و افزود: در زمینه کشت و صنعتها از طریق بخش خصوصی در گرجستان وارد عمل خواهیم شد.

صادرات مستقیم دام زنده و گوشت به ایران

در ادامه این دیدار "باکوکوزرلی" وزیر جهاد کشاورزی گرجستان با ابراز تمایل نسبت به توسعه همکاریهای کشاورزی دو جانبه میان دو کشور، گفت: در زمینه همکاریهای کشاورزی میان دو کشور طرحهای جدید ارایه خواهد شد، زیرا 10 برابر رقم فعلی ظرفیت در بخش کشاورزی دو کشور وجود دارد.

وی بیان کرد: با وجود اینکه گرجستان صادرکننده محصولات کشاورزی است، ولی تمایل به واردات محصولات از ایران دارد و آمادگی اجرای پروژه ها از طریق تامین تسهیلات در بودجه دولتی و با همکاری شرکتهای دولتی را داریم.

وزیر کشاورزی گرجستان اعلام کرد: احداث گلخانه نمونه با فناوریها و تجهیزات کشور ایران در گرجستان مورد تقاضا است و امیدواریم با راه اندازی این گلخانه سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش یابد.

وی با تاکید بر بسته بندی محصولات به منظور دستیابی به بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: آمادگی عقد قرارداد در زمینه خرید مواد بسته بندی محصولات کشاورزی با کشور ایران وجود دارد.

وزیرکشاورزی گرجستان با ابراز تاسف از واردات دام زنده و گوشت از طریق کشورهای ثالث به ایران، این روند را با افزایش 30 درصدی قیمت تمام شده برای ایران ارزیابی کرد و افزود: واردات مستقیم در این زمینه مورد نظراست و در این زمینه خواستار عقد قراردادهایی میان دامپروران و خریداران ایرانی هستیم.

وی تصریح کرد: آمادگی داریم با قیمت پایین و سمبولیک زمینی به منظور احداث کشتارگاه توسط شرکتهای ایرانی در گرجستان اختصاص دهیم و امیدواریم این کشتارگاه اولین و بهترین در منطقه باشد.