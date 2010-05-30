80 هزار متر مکعب مخرن آب در استان بوشهر ساخته شد

حمیدرضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در حال حاضر 40 هزار مترمکعب از این مخازان به بهره برداری رسیده است و تا پایان سال جاری نیز 15 هزار مترمکعب آن به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان این که سرمایه گذاری های زیادی در تامین آب استان بوشهر طی سالیان اخیر صورت گرفته است، اظهار داشت: بهره برداری از خط انتقال کوثر که آب 5 استان جنوبی کشور را تامین می کند محرومیت آب را از استان بوشهر برداشت.

مدیرعامل سابق آب و فاضلاب استان بوشهر با بیان این که فاضلاب زندگی شهری بوشهر ار مختل کرده بود، گفت: با اجرای طرح فاضلاب علاوه بر این که زه آب در بوشهر کاهش یافته موجب بهبود وضعیت فاضلاب در این شهر شده است.

دهقانی افزود: به دلیل بالا بودن ارتفاع در شهر بوشهر اجرای طرح فاضلاب این شهر با مشکل روبرو کرده است به گونه ای که در 70 درصد بوشهر که این طرح به بهره برداری رسیده است 13 ایستگاه پمپاژ ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: به دلیل وجود تعداد زیاد ایستگاه پمپاژ اجرای شبکه فاضلاب بوشهر سخت ترین شبکه فاضلاب کشور است.