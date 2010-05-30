6 میلیارد تومان برای آبادانی جزیره شیف هزینه شده است

حعفر پورکبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تنها حدود 4 میلیارد تومان برای جاده دسترسی این جزیره و پر کردن دریا که به طول یک و نیم کیلومتر بوده است اعتبار گذاشته شد.

وی با بیان این که ایجاد جاده بهترین خدمتی بود که برای مردم این جزیره صورت گرفت، اظهار داشت: هرکاری که قبل از ایجاد جاده انجام می دادیم ابتر می ماند و پیش نمی رفت.

فرماندار بوشهر گفت: در گذشته مردم این جزیره هفته دو بار آب داشتند در صورتی که با اقدامات صورت گرفته مشکل آب این جزیره مرتفع شده است.

پورکبگانی با بیان این که طرح هادی در این جزیره آغاز شده است، گفت: اعتبار این طرح دیده شده است و آماده اجرا آن هستیم.

وی با بیان این که این آمادگی وجود دارد در صورت همکاری مردم فضای سبز این جزیره را آغاز کنیم، گفت: رفع محرومیت از اهداف ماست و تا جایی که این جزیره به یک جزیر خوب و تمیز تبدیل نشود رها نخواهیم کرد.