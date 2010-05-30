به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین ختایی امروز در نشستی خبری به تشرح ابعاد مختلف فعالیت بازار تهاتری ایرانیان پرداخت و گفت: تهاتر یعنی مبادله کالا با کالا، به روش سنتی باید یک یا دو یا چند شرکت با یکدیگر در یک زمان و در چهارچوب یک قرارداد به توافق برسند تا هر یک کالای مورد نیاز خود را در ازای کالای فروشی خود بدست آورد.

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان ادامه داد: چنین توافقی در دنیای امروز بسیار مشکل تحقق می یابد چرا که چند شرکت که هر کدام محصولی داشته باشند که مورد نیاز شرکت دیگر باشد و امکان اینکه این سیکل عرضه و تقاضا در سطح 2 یا 3 یا حتی 8 یا 15 شرکت بسته شود؛ بسیار ضعیف است.

وی با بیان اینکه بازار تهاتر ایرانیان برپایه یک مدل اقتصادی جدید که از ابداعات این بازار است شکل گرفته است، افزود: این بازار تهاتری نوین به صورت یک شبکه از فعالان اقتصادی تشکیل یافته است که همگی تحت قرارداد عضویت با عنوان "قرارداد خدمات تهاتری" بصورت خریداران و فروشندگان با یکدیگر از طریق سایت اینترنتی و نیز از طریق کتاب زرد تهاتری و غیره ارتباط برقرارمی کنند.

ختایی اضافه کرد: ولیکن بهنگام فروش بجای پول نقد برات کارت تضمینی تهاتر بانک صادرات را از خریدار عضو بازار دریافت می کنند که بازپرداخت مبلغ آن در سررسیدهای 3 ماهه، 6 ماهه، 9ماهه و12ماهه توسط بانک صادرات تضمین شده است.

به گفته وی اما فروشنده هر نوع کالا یا محصول و نیز فروشنده خدمات فنی و مهندسی یا خدمات رایانه ای یا خدمات رسانه ای و همچنین فروشنده املاک و هر نوع امتیاز نظیر امتیاز تراکم شهرداری یا سهام بورس لازم نیست برات کارت خود را تا سررسید برای نقد شدن که ضمانت بانک صادرات را دارد نگه دارد ولیکن می تواند با آن برات کارت تضمینی تهاتر معوض مورد نیاز خود را از اعضای شبکه بازارتهاترایرانیان تهیه کند که در واقع تهاتر در این مرحله صورت می پذیرد.

مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان گفت: به عبارت دیگر فروشنده که کالا یا خدمات یا املاک خود را به خریدار منتقل کرده و برات کارت تضمینی تهاتر دریافت داشته با همان برات کارت تضمینی تهاتر معوض خود را از یک عضو دیگر تهیه می کند.

به گفته وی این روش جدید تهاتری تحت عنوان سیستم بازارتهاتری نوین در ایران ثبت اختراع شده و در اتحادیه GCC و اتحادیه اروپا نیز بنام همین بازارتهاترایرانیان که یک بازار ایرانی است ثبت شده و در آمریکا و کانادا نیز بعنوان ابداع یک بازار ایرانی در شرف ثبت است.

وی بیان کرد: در حال حاضر این بازار دارای نمایندگی های استانی در مراکز استانها است که در حال گسترش بوده و از طرف دیگر با حدود 70 هزار عضو بازارهای تهاتری بین المللی در سطح 17 کشور دنیا ارتباط تجاری برقرار نموده است که اعضای بازار تهاتر ایرانیان می توانند برات کارت تضمینی تهاتر خود را به اعتبارهای بین المللی در سطح بازارهای تهاتری سایر کشورهای دنیا مرتبط کنند و خریدهای مورد نیاز خود را بدون نیاز به گشایش اعتبار و صرفا از طریق برات وصولی اقدام به وارد کردن کالا یا خدمات کنند.

ختایی عنوان کرد: با وجود این شبکه گسترده بازارتهاترایرانیان کلیه صاحبان صنایع و کارخانجات و معادن و بازرگانان و همچنین انبوه سازان و سازندگان ساختمان و نیز صاحبان املاک و عرضه کنندگان انواع خدمات را به تشریک مساعی با این بازار دعوت کرده که می توانند با عضویت در این بازار که هزینه ای برای عضویت در بر نخواهد داشت، اقدام به تهیه برات کارت های تضمینی تهاتر بانک صادرات با سررسیدهای 3ماهه، 6 ماهه، 9 ماهه و12 ماهه برای خریدهای مورد نیاز خود کنند.

وی خاطرنشان کرد: تهیه برات کارت تضمینی تهاتر هیچ هزینه ای در بازارتهاترایرانیان دربر نخواهد داشت و در واقع این ارزان ترین روش تأمین منابع است که بازپرداخت آنها توسط بانک صادرات ایران در سررسیدهای مقرر تضمین شده است.

وی شعار اصلی بازارتهاترایرانیان «تامین منابع - تضمین منافع» عنوان و بیان کرد: تهیه برات کارتهای تضمینی تهاتر 2 روش دارد، یکی از طریق فروش کالا یا خدمات یا املاک در بازار تهاترایرانیان و دیگری از طریق معرفی بازار تهاتر ایرانیان و پذیرش بانک صادرات و وثیقه سپاری در بانک صادرات ایران بمنظور دریافت برات کارت تضمینی تهاتر می تواند صورت پذیرد.

مدیرعامل بازارتهاتر ایرانیان خاطرنشان کرد: در خاتمه علاوه بر اعلام فراخوان برای متقاضیان دریافت منابع در قالب برات کارت تضمینی تهاتر بانک صادرات به فروشندگان کالا یا خدمات یا املاک نیز اعلام می شود که می توانند محصول خود را در این بازار برای فروش در ازای برات کارت تضمینی تهاتر عرضه کنند.

وی با بیان اینکه سند فراموش شده تجارت کشور را که پشتوانه کنوانسیون ژنو را داراست، احیا کردیم، افزود: بازار تهاتری را در کشورهای مختلف از جمله امارات ایجاد کرده ایم و آمادگی ایجاد آن در سایر کشورها را نیز داریم، همچنین تفاهم نامه هایی را برای برقرار لینکهای تجاری با سایر کشورها منعقد کرده ایم.

وی گفت: سال گذشته گزارشی توسط از ریاست جمهوری تهیه شد که در این گزارش مطرح شد که یکی از راههای برون رفت از تحریم اقتصادی استفاده از این بازار است که نیازی نیز به گشایش اعتبار ندارد.

ختایی از ارائه 150 درخواست از سوی بازرگانان و صنعتگران برای حضور در بازار تهاتری ایرانیان در همایشی اخیری که در این راستا برگزار شده بود، خبرداد و افزود: به سازمان بورس اعلام آمادگی کرده ایم که برات کارت را برای خرید و فروش سهام در اختیار آنها قرار دهیم.

وی از اعلام آمادگی بانک صادرات برای صدور حدود هزار میلیارد تومان برات کارت تضمینی در مراحل اولیه اجرای این برنامه خبرداد و افزود: اگر پایانه های فروش در نمایندگی ها نصب شود صنایع مختلف می توانند مبادلات مذکور را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مدیرعامل بازار تهاتری ایرانیان تاکید کرد: در این بازار امکان پولشویی و سفته بازی وجود ندارد و سود بانکی و کارمزد استفاده از برات کارتها در این بازار صفر است، همچنین کنترل نرخ تورم، افزایش نقدینگی و از بین رفتن رکود از مزایای این بازار است.