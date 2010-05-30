مهمترین هدف همایش ملی "بهلول" تبدیل بهلول به یک جریان فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، حجت الاسلام رضا مدنی ظهر یکشنبه در نشست خبری برگزاری همایش بهلول افزود: به صورت کلی هدف از این همایش زمینه سازی و تبدیل بهلول به یک جریان فرهنگی است و همه تلاش ما این است که همایش منحصر به دو یا سه روز نشود و بلکه این راه ادامه یابد و مردم از آن بهره مند شوند.

دبیر همایش ملی بهلول شگفتی روزگار گفت: امسال مصادف با صد و دهمین سالگرد تولد این عالم مجاهد است که با توفیق و عنایت به خداوند درپنج حوزه فعالیتهایی را انجام داده‌ایم.

وی افزود: در حوزه دانشجویی، طلاب، فرهنگیان و عموم مردم برگزاری 110 نشست با عنوان بهلول شگفتی روزگار در مراکز استان و شهرهای کشور با اعتبار مالی100میلیون تومان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به حوزه‌ دانش آموزی گفت: برگزاری 110 مسابقه‌ فرهنگی و هنری در سطح استان با اعتبار 50 میلیون تومان و در حوزه‌ اساتید و نویسندگان گزینش 110 مقاله از مقالات ارسالی در مورد بهلول و حمایت از چاپ 110 کتاب با موضوعات مرتبط با همایش در یک دوره‌ زمانی 5 ساله با اعتبار 100 میلیون تومان از دیگر برنامه های در دست انجام است.

دبیر همایش بهلول افزود: در حوزه‌ خارج از کشور بررسی تاثیرات مبارزات این روحانی مجاهد در خارج از کشور مانند ‌مصر، عراق و افغانستان مورد توجه است و در بخش سخت افزاری خرید منزل مسکونی مرحوم و ثبت ملی آن و تبدیل آن به موزه از دیگر برنامه هایی است که امیدواریم آن را عملی کنیم.

وی با اشاره به ساخت فرهنگسرا در کنار مرقد مطهر بهلول تصریح کرد: در پایان همایش که از 110 اندیشمند داخل و خارج کشور جهت حضور در همایش دعوت خواهیم کرد و 110 جایزه به برگزیدگان فعالیتهای گوناگون اعطا می‌گردد.

جواد جعفری مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی نیز در این نشست افزود: گناباد یک شهر تاریخی فرهنگی و علمی است و در شهرستان باید ببینیم چه می‌خواهیم و برای چه این کنگره برگزار شده است و بعد تصمیم بگیریم تا به درستی انجام شود.

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی گفت: قبل از شرکت در این همایش باید از بهلول و شهرستان تاریخی گناباد اطلاعاتی بدست آورد، اگر آشنایی خاصی با پیشینه نداشته باشیم نمی‌توانیم درک درستی داشته باشیم.

جعفری با اشاره به آیتمهای مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت علامه بهلول گنابادی گفت: یکی از آنها جنبه اخلاقی فردی و منش فقیرانه‌ آن بزرگ است، جنبه‌ دیگر مبارز علیه طاغوت و استکبار است که باعث به خطر افتادن جان ایشان شده بود.

وی گفت: علامه بهلول در یک کلمه شخصیت واقعاً شگفت انگیزی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام خود می‌گوید؛ بهلول شگفتی روزگار است.

جعفری افزود: در این دنیا که بی‌بندو باری و پوچی جای برخی از ارزشها را گرفته توجه به هویت بومی و ملی می‌تواند یکی از محورهایی باشد که این مشکل را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: همایش ملی بهلول شگفتی روزگار بهانه‌ای برای تبدیل شخصیت علامه بهلول گنابادی به یکی جریان فرهنگی و مستمر است.

وی در پایان گفت: این همایش با عنایت خداوند در زمان مقرر برگزار خواهد شد و تنها چیزی که از این همایش باقی می‌ماند آثار و تاثیر آن است و با فرهنگ سازی می‌توان اینگونه اندیشه‌ها را مستمر کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گناباد نیز گفت: امروزه با توجه به بحثهای سیاسی وظیفه دانشگاه خطیر و مهم است.



آصف زارع گفت: دانشگاه دو وظیفه مهم را تاکنون به عهده داشته است یکی توانمندسازی علمی که از لحاظ علمی و پژوهشی استعدادها را شکوفا سازد و دیگری توجه کافی به بحثهای فرهنگی است.



وی افزود: به طور قطعً فارغ التحصیلانی که با کیفیت آموزش دیده اند می توانند در همه عرصه ها تاثیرگذار باشند بخصوص که از لحاظ فرهنگی دارای پشتوانه فرهنگی و معنوی باشد و در این صورت می تواند موجب رشد و شکوفایی کشور گردند.



زارع گفت: امروزه با توجه به بحثهای سیاسی وظیفه دانشگاه خطیر و مهم است.



رئیس دانشگاه آزاد گناباد با اشاره به شخصیت والای بهلول گفت: در گناباد توجه زیادی به عالم بزرگ علامه بهلول شده است و امیدواریم این توجه موجب شود که همه از آن الگو و سرمشق بگیرند.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این همایش با بررسی همه ابعاد شخصیتی علامه بهلول کار موثری انجام شود.