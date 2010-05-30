100 برنامه گرامیداشت هفته زن در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، معصومه جعفریان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این برنامه در قالب 9 عنوان برگزار می شود، افزود: غبار روبی مزار شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی والیبال با عنوان جام کوثر یادواره شهیده مریم فرهانیان، تبیین خطبه حضرت زهرا(س)، حضور 50 هزار نفر از خواهران بسیجی در مراسم حضور حماسی و نشست‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با حضور اساتید از جمله برنامه‌های هفته زن در سالجاری است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 21 حوزه، 230 پایگاه بسیج در مساجد و 403 پایگاه بسیج در سطح مدارس و دانشگاههای استان فعال هستند، از جذب و آموزش 200 هزار خواهر بسیجی دانش آموز، طلاب و اساتید طی دو سال گذشته خبر داد و بیان داشت: این افراد در قالب گردانهای الزهرا، ولایت، ولی امر و گروههای رزمی و مقاومت ساماندهی شده اند.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان غربی برگزاری سه نمایشگاه در هفته زن و دفاع مقدس، برپایی اردوهای سیاحتی و راهیان نور با حضور 9 هزار نفر، برگزاری دوره تربیت مربی عفاف و حجاب با حضور پنج مربی کشور و 50 مربی استانی، تهیه 70 جهزیه برای نوعروسان کم بضاعت، ایجاد مشاغل خانگی با هدف پر کردن اوقات فراغت و هدفمند کردن توانمندیهای زنان از طریق اهدای 30 دستگاه چرخ خیاطی، هفت دارقالی و یک دستگاه کامپیوتر را از جمله برنامه های اجرا شده طی سال گذشته عنوان کرد.

جعفریان با اشاره به برنامه های سالجاری بسیج جامعه زنان آذربایجان غربی در راستای تحقق شعار ارتش 60 میلیونی بسیج، اظهار داشت: 210 عنوان برنامه ورزشی، بسیج سازندگی، غنی سازی اوقات فراغت تا پایان سالجاری توسط این نهاد در سطح استان اجرایی خواهند شد.

وی همچنین برگزاری کنگره پیام رسان کربلا، تبیین رسالت حضرت زینب(س) با هدف ارتقا سطح آگاهی زنان از مصیبتهای وی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بررسی ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی، برگزاری همایش علمی زن، انقلاب اسلامی و هویت بازیافته، هم اندیشی دختران جوان در راستای پاسخ به شبهات، تقویت ایمان جوانان و اجتناب از خرافه گری در مسائل شرعی، فکری و اعتقادی به صورت کارگاهی در سطح مدارس و مساجد استان،برگزاری همایش گوهر علم عفاف را از دیگر برنامه های سالجاری مجموعه بسیج خواهران استان در سالجاری عنوان کرد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به توجه ویژه این نهاد به اصل تعالی خانواده، هدایت و تکریم زن، ترویج حجاب و عفاف و تقویت تقوای درونی بانوان، بیان داشت: در این راستا 150 هیئت قرآنی و 12 هیئت پیروان حضرت زهرا (س) در سطح استان فعال هستند.