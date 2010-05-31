لاستیکهای فرسوده بازیافت می شوند

زهرا زاکر الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت بازیافت لاستیکهای فرسوده اضافه کرد: بازیافت تایر و قطعات وابسته به آن می تواند در تولید انرژی، کف پوش سالنهای ورزشی، صنایع کفش سازی و استفاده مجدد لاستیکها کاربرد داشته باشد.

دبیر همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست با اشاره به اینکه همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست در روزهای هشتم و نهم تیرماه برگزار می شود، گفت: این همایش با همکاری موسسه ها و شرکتهای مرتبط با فرهنگ بازیافت برگزار می شود.

مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای لاستیک، بررسی جایگاه صنایع بازیافت لاستیک در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله، پودر لاستیک و ریکلیم ( لاستیک بازیافتی)، بررسی تکنولوژی تولید، کیفیت و بازارهای مصرف از موضوعات مورد بحث در این کارگاه است.

کنوانسیون جهانی بازل مدیریت زیست محیطی پسماندهای خطرناک را در دنیا بر عهده دارد و مرکز منطقه ای آسیا این کنوانسیون در تهران مستقر است.