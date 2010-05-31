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۱۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

توسط مرکز منطقه ای بازل/

لاستیکهای فرسوده بازیافت می شوند

لاستیکهای فرسوده بازیافت می شوند

دبیر اجرایی همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست از امضای موافقت نامه ای در مورد مدیریت بازیافت لاستیکهای فرسوده خبر داد و گفت: پیگیری علمی در کمیته مرکز منطقه ای بازل برای ارسال این موافقت نامه به مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.

زهرا زاکر الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت بازیافت لاستیکهای فرسوده اضافه کرد: بازیافت تایر و قطعات وابسته به آن می تواند در تولید انرژی، کف پوش سالنهای ورزشی، صنایع کفش سازی و استفاده مجدد لاستیکها کاربرد داشته باشد.

دبیر همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست با اشاره به اینکه همایش بازیافت لاستیک و محیط زیست در روزهای هشتم و نهم تیرماه برگزار می شود، گفت: این همایش با همکاری موسسه ها و شرکتهای مرتبط با فرهنگ بازیافت برگزار می شود. 

مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای لاستیک، بررسی جایگاه صنایع بازیافت لاستیک در برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله، پودر لاستیک و ریکلیم ( لاستیک بازیافتی)، بررسی تکنولوژی تولید، کیفیت و بازارهای مصرف از موضوعات مورد بحث در این کارگاه است.

کنوانسیون جهانی بازل مدیریت زیست محیطی پسماندهای خطرناک را در دنیا بر عهده دارد و مرکز منطقه ای آسیا این کنوانسیون در تهران مستقر است. 

کد مطلب 1092173

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