عدم موفقیت احزاب دراجرای دیدگاه امام(ره)/ امام مشوق تضارب آرای احزاب بودند

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا نظرات امام راحل درباره احزاب در کشور محقق شده است، گفت: متاسفانه در ایران احزاب موفق نبوده اند و بیشتر احزاب خانوادگی و متشکل از اعضای یک خانواده بودند تا اینکه فراگیر و فعال در سطح جامعه باشند.

به اعتقاد ابراهیمی، تنها حزب جمهوری اسلامی موفق شد اقدامات موثری را در جامعه انجام دهد، و دیگر احزابی که پس از آن تشکیل شدند به دلیل نداشتن پایگاه مردمی نتوانستند اثر مثبتی بر جامعه بگذارند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه حزب موتلفه نیز توانستند تاثیرات مثبتی بر جامعه بگذارند ، افزود: اما این تاثیرات در یک شعاع خاص است و نتوانستند نمایندگی فکری مردم را به عهده بگیرند.

وی در بیان دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره) درباره فعالیت احزاب افزود: ایشان برای فعالیت احزاب در چارچوب اسلام و نظام منعی نداشتند، کما اینکه در زمان امام راحل حزب جمهوری اسلامی با نظر و مشورت امام تشکیل شد و شروع به فعالیت کرد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: براساس دیدگاههای امام راحل احزاب تا زمانی که منافع اسلام، نظام و مردم را به خطر نیاندازند می توانند فعالیت کنند و فعالیت آنان موجب شور، تحرک و نشاط در جامعه می شود.

نماینده مردم بیرجند در خانه ملت با بیان اینکه تنازع میان احزاب موجب فشل شدن فعالیت ها در کشور می شود، گفت: امام راحل معتقد بودند اختلاف نظر میان احزاب می تواند به رشد آنان کمک کند و ایشان مشوق این تضارب آرا میان احزاب و جناح های سیاسی بودند.

ابراهیمی ادامه داد: مثلا در آن زمان منشعب شدن مجمع روحانیون از جامعه روحانیت را اقدامی خوب تلقی کردند و با آن مخالفتی نداشتند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به اینکه تضارب آرا در میان احزاب و جریان های سیاسی تکامل و پیشرفت در کشور را به دنبال دارد، گفت: اگر این افکار و نظرات در جامعه مبادله نشود، نمی توان در انتخاب راه حل مناسب برای مشکلات موفق بود.