  1. استانها
  2. گیلان
۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

در گیلان؛

طرح حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی اجرا می شود

طرح حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی اجرا می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: طرح حرفه آموزی دانش آموزان مقطع دبیرستان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان از تابستان امسال اجرا می شود.

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این طرح را تقویت فرهنگ عمومی کار و تلاش در بین جوانان و شناسایی استعدادهای شغلی فرزندان مددجویان در جهت استفاده مطلوب و اثر بخش از اوقات فرغت دانش آموزان عنوان کرد.

وی اظهارداشت: در مرحله نخست اجرای این طرح 520 دانش آموز دختر و پسر مقطع اول دبیرستان با مهارتهای لازم حرفه مورد علاقه خود آشنا و در سه تابستان متوالی این مهارتها را تکمیل می کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه برای اجرای مرحله نخست این طرح 780 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است، افزود: این طرح  در افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان در جهت پذیرش مسئولیت و حضور درعرصه سازندگی بسیار موثر است.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا در مراحل بعدی تمامی دانش آموزان تحت حمایت مقطع دبیرستان با مهارت های لازم شغل مورد علاقه شان آشنا شوند.

علیمحمدی یاد آورشد: درحال حاضر هشت هزار و 323 دانش آموز دختر و پسرتحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 1092179

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها