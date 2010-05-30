طرح حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی اجرا می شود

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجرای این طرح را تقویت فرهنگ عمومی کار و تلاش در بین جوانان و شناسایی استعدادهای شغلی فرزندان مددجویان در جهت استفاده مطلوب و اثر بخش از اوقات فرغت دانش آموزان عنوان کرد.

وی اظهارداشت: در مرحله نخست اجرای این طرح 520 دانش آموز دختر و پسر مقطع اول دبیرستان با مهارتهای لازم حرفه مورد علاقه خود آشنا و در سه تابستان متوالی این مهارتها را تکمیل می کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه برای اجرای مرحله نخست این طرح 780 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است، افزود: این طرح در افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان در جهت پذیرش مسئولیت و حضور درعرصه سازندگی بسیار موثر است.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد تا در مراحل بعدی تمامی دانش آموزان تحت حمایت مقطع دبیرستان با مهارت های لازم شغل مورد علاقه شان آشنا شوند.

علیمحمدی یاد آورشد: درحال حاضر هشت هزار و 323 دانش آموز دختر و پسرتحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) در مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.