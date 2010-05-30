52 هزار نفر از خدمات مرکز مشاوره تامین اجتماعی گیلان بهره مند شدند

خسرو صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پاسخگویی به سئوالات و مشکلات 39 هزار و 980 نفر در حوزه بیمه ای و شش هزار و 497 نفر در زمینه درمانی عمده ترین حجم مراجعات به این مرکز را شامل می شود.

وی ادامه داد: در بخش بیمه ای، واحد مستمری ها و فنی بیمه شدگان هر یک با بیش از 10 هزار مخاطب بیشترین متقاضی را داشته و عرصه های احراز و بررسی سوابق نامنویسی، اعتراضات کارفرمایی، بازرسی های کارگاهی و درخواستهای مالی دررده های بعدی قرار دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اظهار داشت: در این مدت چهار هزار و 225 فقره نامه های مردمی به ریاست محترم جمهوری در استان پاسخ داده شده است.

وی یاد آورشد: در کنار مرکز مشاوره اداره کل استان، شعب تامین اجتماعی یک رشت و شهید ربانی (دو رشت) نیز کارشناس و واحد تخصصی مشاوره دارند و سایر شعب شهرستانی نیز دارای رابطان مشاوره آموزش دیده بوده که در مجموع بیانگر برخورداری بیش از یکصد هزار نفر از شهروندان گیلانی از خدمات مشاوره ای در سال گذشته است.