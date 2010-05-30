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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۰۹

ابلاغ دستورالعمل "مصرف بهینه آب" در اماکن اداری گیلان

ابلاغ دستورالعمل "مصرف بهینه آب" در اماکن اداری گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان از ابلاغ دستورالعمل مصرف بهینه آب در اماکن اداری این استان خبر داد.

محمود فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ضمن ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در اماکن عمومی از طریق بنرهای تبلیغاتی و آموزش در مدارس، با تهیه دستورالعمل مصرف بهینه آب در اماکن اداری از سوی استانداری به کلیه سازمانها ابلاغ شده است.

وی همچنین اظهارداشت: دبی سنجها و فشارسنجهای نوین با قابلیت ثبت و ارسال دادهها از طریق اینترنت در شهرهای رودسر، انزلی، لاهیجان و رشت نصب  و عملیات دبی سنجی در 20 نقطه از خط انتقال رشت، تصفیه خانه شرق گیلان و انزلی انجام شده است.

معاون آبفای گیلان در ادامه کالیبراسیون و تعمیر فلومتر مخزن سراوان، آستارا و کلاچای و همچنین دبی سنجی مشترک از انشعابات آبفار در ارتباط با آب مبادله شده و بازدید از این انشعابات در شهرهای لاهیجان، آستانه، رودسر، رودبار، فومن، صومعه سرا و رشت را از دیگر اقدامات مهم در زمینه بهینه سازی مصرف آب برشمرد.

کد مطلب 1092181

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