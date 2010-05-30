از قهرمانان وزنه برداری استفاده می کنیم/ در بلغارستان شانس مدال داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فدراسیون وزنه برداری گفت: در تمام این چهار ماهی که به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری حضور داشتم در این فکر بودم که از همدوره ای هایم که هم قهرمان بودند و هم تحصیلکرده، در بدنه فدراسیون استفاده کنم. در این راه با بیشتر این دوستان تماس گرفتم و این طور نبوده که نسبت به داشته های با ارزش وزنه برداری بی تفاوت باشم. برنامه ریزی ما به گونه ای است که از وجود دیگر دوستان هم در ارتقای سطح کیفی وزنه برداری استفاده کنیم. اما متاسفانه برخی منتقدان از حسین رضازاده انتظار دارند موفقیت چهار سال را در همین چهار ماه به دست آورد.

رضازاده در ادامه افزود: ما مسابقات مهمی چون مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در بلغارستان، مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در آنتالیای ترکیه و بازی های آسیایی گوانگژو را پیش رو داریم و نمی توانستیم زمان را از دست بدهیم. این بود که اردوی تیم های وزنه برداری را از سه ماه پیش با حضور جورج زالای که با فدراسیون قرارداد داشت برگزار کردیم. علی پاکیزه جم هم به خواست ما به اردو ملحق شد که جا دارد از زحمات او صمیمانه تشکر کنم.

سرپرست فدراسیون وزنه برداری با اشاره به تصمیم فدراسیون برای ایجاد تغییر در کادر فنی تیم ملی گفت: به هر حال موافق این نبودم که نفرات جوان و بزرگسال حاضر در اردوی تیم های ملی زیر نظر یک مربی تمرین کنند به همین خاطر تصمیم گرفتیم ساختار کادر فنی تیم ملی را با معرفی کوروش باقری به عنوان مربی بزرگسالان و محدود کردن فعالیت های جورج زالای به تمرین با وزنه برداران جوان، تا حدودی تغییر دهیم. با شناختی که از کوروش باقری دارم ان شاء الله اثرات حضور این قهرمان سابق وزنه برداری در مسابقات جهانی ترکیه و بازی های آسیایی گوانگژو به خوبی نمایان خواهد شد.

وی در مورد شانس مدال آوری تیم جوانان کشورمان در مسابقات جهانی بلغارستان که تا 2 هفته دیگر برگزار می شود نیز گفت: 5 نفر برای شرکت در مسابقات وزنه برداری جوانان جهان به بلغارستان اعزام خواهند شد و این طور نیست که در صوفیه شانسی برای مدال آوری نداشته باشیم. به هر حال این نفرات الان چهار ماه است که در اردو هستند، اما اگر کسی در مورد شانس مدال آوری آنها صحبت نمی کند دلیلش این است که اصولا پیش بینی کسب مدال در مسابقات رده های سنی جوانان و نوجوانان کار درستی نیست. در این سنین همه ساله چهره های جدید قدم به عرصه رقابت ها می گذارند که ناشناخته هستند و بعضا قهرمانی شان هم تداوم ندارد. با این حال با توجه به تلاش های صورت گرفته شده، من به کسب مدال در رقابت های جهانی بلغارستان امیدوارم .