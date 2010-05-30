ترویج مظاهر علنی فساد سازماندهی شده است / نباید مسامحه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام سید محمد سعیدی پیش از ظهر یکشنبه در گردهمایی رابطین مساجد استان قم با موضوع تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در مساجد که در محل سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر می⁯بینیم که امروز مراجع تقلید و مردم با موضع⁯گیری⁯ها و برپایی راهپیمایی خواستار مقابله با مظاهر علنی فساد هستند به این خاطر است که این پدیده زشت از سوی دشمنان سازماندهی شده است.



وی مسامحه در مقابله با پدیده مظاهر علنی فساد را در شان نظام جمهوری اسلامی ندانست و گفت: باید به صورت تشکیلاتی و در چارچوب قانون با این پدیده مقابله شود.



امام جمعه قم با اشاره به نقش مردم در احیای امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی خاطرنشان کرد: ما از مردم انتظار داریم که در صورت مشاهده هرگونه مظاهر علنی فساد و منکرات با تزرع به خدا و تمسک به ابزار لازم به صورت هماهنگ و در چارچوب قانون اقدام به تذکر لسانی کنند.



فراتر از قانون حرکت نکنید



سعیدی خطاب به رابطین فرهنگی و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر گفت: در مسئله امر به معروف و نهی از منکر نباید فراتر از قانون حرکت کنید چراکه در این صورت هیچ شخص یا قانونی از شما حمایت نخواهد کرد.



امام جمعه قم رواج بی⁯بندوباری را بستر مناسبی برای بروز بسیاری از آلودگی⁯ها و معضلات اجتماعی دانست و اظهار داشت: نفس بی⁯عفتی و بدحجابی به خودی خود اهمیت ندارد اما چون بسترساز انحرافات اجتماعی است باید با آن برخورد شود.



وی ادامه داد: این مسئله آنقدر مهم است که هر جامعه⁯ای را می⁯توان با مظاهر علنی فساد به ابتذال کشاند.



ریشه⁯کن کردن گناه مهم⁯ترین هدف امر به معروف



سعیدی ریشه کن کردن زمینه⁯های بروز گناه در جامعه را مهمترین هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر دانست و خاطرنشان کرد: برای فضیلت بخشیدن به احیای امر به معروف و نهی از منکر شرط تاثیرگذاری بسیار مهم است.



وی بر ضرورت برخورد مناسب و ملاطفت⁯آمیز با تارکین معروف تاکید کرد و افزود: بنا نیست ما در امر به معروف و نهی از منکر با کسی بحث و جدل کنیم. هدف اصلی این است که تارکین معروف از ارتکاب گناه احساس ترس شدیدی داشته باشند.



امام جمعه قم اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف امر به معروف و نهی از منکر این است که خداوند ما را در حین انجام این فریضه الهی ببیند.



وی احیای این دو فریضه الهی را نیازمند امکانات و لوازمی دانست و گفت: تمسک به درگاه خدا، شرح صدر و ظرفیت⁯داشتن از مهم⁯ترین لوازم آمران به معروف و ناهیان از منکر برای انجام وظایف خطیرشان است.



امام جمعه قم تلاش نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بدحجابی را قابل تقدیر دانست و با اشاره به لزوم مقابله با پدیده بدحجابی در شرایط کنونی گفت: روزی ممکن است حضور مفسدان اقتصادی و یا تروریست⁯ها و منافقین در جامعه، ضرورت برخورد با این منکرات بازرتر از سایر فعالیت⁯ها باشد ولی امروز برخورد با مظاهر علنی فساد مهم⁯تر از برخورد با سایر منکرات است.



سعیدی ادامه داد: البته این مطلب به معنای آن نیست که برخورد با دیگر منکرات ضرورتی ندارد بلکه در این شرایط فضای جامعه بیشتر باید به سمت تذکر لسانی به مظاهر علنی فساد برود.