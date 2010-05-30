اولین سکوی مکانیزه زباله شهر ورامین بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، روزانه بین 150 تا 200 تن زباله شهر توسط معاونت خدمات شهری جمع آوری می شود که تا زمان بهره برداری این سکوی مکانیزه، در کنار کارخانه آسفالت شهرداری ورامین که حوالی مناطق مسکونی محدوده شهر قرار دارد، تخلیه، بارگیری و حتی دفن می شد.

شهردار ورامین ضمن تأیید این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفن زباله ها در این محل، به دلیل مشکلاتی بود که در برخی موارد گریبانگیر خودروهای شهرداری می شد.

رضا کارخانه افزود: مشکلات زیست محیطی ناشی از این امر، آلودگی ها و شیرابه هایی که مردم را آزار می داد و در طول 20 سال اخیر اعتراضات مردمی را در پی داشت، مسئولان شهر را برآن داشت تا به فکر چاره باشند.

وی تأکید کرد: زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع در خارج از محدوده شهری ورامین خریداری شده و با هزینه ای بالغ بر 350 میلیون تومان، سکوی مکانیزه زباله به بهره برداری رسید.

مدیر شهری ورامین افزود: با افتتاح این سکوی مکانیزه، زباله ها به طور کامل به خارج از شهر منتقل می شود.

وی خاطرنشان کرد: زباله ها توسط خودروهای سبک جمع آوری شده و توسط سکوی مکانیزه شهرداری ورامین، تخلیه و دفن خواهد شد.

کارخانه افزود: شهرداری ورامین با اجرای این پروژه زیست محیطی، کمک شایانی به مردم کرده که البته از وظایف ذاتی مدیریت شهری است ولی پاسخ شایسته ای به 20 سال اعتراض به حق مردم در این زمینه است.