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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

توزیع کتابچه زندگینامه امام خمینی (ره) بین شهروندان تهرانی

توزیع کتابچه زندگینامه امام خمینی (ره) بین شهروندان تهرانی

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل تهران گفت: کتابچه زندگینامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، همزمان با سالگرد امام خمینی (ره) منتشر و از طریق کیوسکهای مطبوعاتی میان شهروندان توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال علیپور با بیان اینکه همزمان با مراسم ارتحال امام خمینی (ره) کتابچه‌ای با محتوای زندگی، آثار و سیره امام خمینی (ره) از طریق کیوسکهای مطبوعات میان شهروندان تهرانی توزیع می شود گفت: پرداختن به زندگی و شخصیت بی بدیل امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به منظور توسعه عقاید واندیشه های ایشان است.

وی افزود: هر ساله حوزه خدمات شهری شهرداری تهران همزمان با سالگرد ارتحال امام (ره) به ارائه خدمات متنوعی به شهروندان در حرم مطهر می‌پردازد که شرکت ساماندهی نیز علاوه بر اقدامات خدماتی، انجام امور فرهنگی را نیز در دستور کار قرار داده است.

علیپور گفت: در حال حاضر شرکت ساماندهی در راستای انجام امور فرهنگی واجتماعی کتابچه‌های متنوعی را نیز پیرامون زندگی بزرگان جهان اسلام وایران‌ زمین منتشر کرده که این کتابچه ها در دو بخش به معرفی شخصیتها و شرکت ساماندهی پرداخته وقرار است از کیوسکهای مطبوعاتی میان شهروندان توزیع شود.

کد مطلب 1092202

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