لیست سیاه بنیاد مسکن در شهرستان ورامین سفید شد

سید محمد میربزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، روند ارائه اسناد مالکیت زمین و ساختمان را یکی از مشکلات مهم روستاها ذکر و عنوان کرد: در سالهای گذشته بود که به طور مثال برای هر سند 30 هزار تومان گرفته شده بود، این درحالیست که پس از آن مسئولان ذیربط مبلغ دریافتی را ناکافی دانسته و هزینه دیگری به طور مثال 15 هزار تومان از صاحبان ملک دریافت می کردند.

وی خاطرنشان کرد: لیست سیاه بنیاد مسکن به واسطه همین اعداد و ارقام جدید بود که توسط این نهاد تهیه شده و کسانی را که پیش از این تسویه حساب کرده بودند بدهکار می کردند.

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین افزود: چند جلسه با مسئولان بنیاد مسکن استان تهران به دستور شخص استاندار برگزار شد تا دیگر شاهد این قبیل معضلات نباشیم.

برخی پروژه های بنیاد مسکن غیر فنی است

وی تأکید کرد: در بحث اجرای پروژه های عمرانی مشخص شد که برخی از پروژه های بنیاد مسکن غیر فنی و بدون کارشناسی است.

میربزرگی افزود: یکی از موارد، طرح بهسازی روستای حصار حسن بیک در بخش جوادآباد است که به هیچ وجه توجیه فنی نداشته است.

این مسئول جدولگذاری کنار رودخانه را از جمله مشکلات عمده این طرح دانست و اظهار داشت: این اقدام به نحوی است که خانه ها بین 70 تا 80 سانتیمتر پایین تر از جدولها هستند و اگر آب یا سیل در خیابانها جاری شود، به راحتی به داخل خانه ها می رود.

وی درخصوص مشکل دیگر طرح بهسازی این روستا اظهار داشت: جدولها طوری کار گذاشته شده که کنار دیوار خانه ها، پیاده رو یا سکوی خانه محسوب نمی شود و منظره بدی به خانه ها و خیابان ها و کوچه ها داده است.

سرپرست فرمانداری ورامین افزود: استاندار تهران اکیپی شامل مدیرکل دفتر فنی و مدیرکل روستایی استانداری به شهرستان ورامین اعزام کرد که کارشناسان بنیاد مسکن نیز حضور داشتند و این مشکلات را در روستاهای مختلف دیدند و حق را نیز به روستاها و مردم ساکن در آنجا دادند.

وی تأکید کرد: وعده داده شده که این امور غیر فنی و فاقد کارشناسی به سرعت اصلاح شود که فرمانداری شهرستان با قاطعیت و جدیت هر چه تمامتر پیگیر حل این مشکلات است.

اجرایی شدن دهیاریها و کاهش معضلات

نماینده عالی دولت در شهرستان ورامین افزود: با توجه به مصوبه اخیر دولت که دهیاریها را به عنوان دستگاه اجرایی معرفی کرده است، به طور حتم شاهد کاهش این معضلات خواهیم بود و مشکلات با سرعت بیشتری حل خواهد شد .

وی بیان داشت: به تازگی با دستور استاندار و معاون برنامه ریزی استانداری، چند پروژه توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دهیاریها سپرده شده که اگر کمی تقویت شوند، به راحتی می توانند امور عمرانی و فنی را انجام دهند.

میربزرگی افزود: پیشنهاد فرمانداری شهرستان ورامین این است که پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، میراث فرهنگی و برخی نهادهای دیگر توسط دهیاریها انجام شود.