صادرات غیرنفتی 38 درصد افزایش یافت / طلای خام رتبه سوم واردات

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: در دو ماهه نخست سالجاری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 3 میلیارد و 919 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، وزن این میزان صادرات غیرنفتی 9 میلیون و 493 هزار تن بود که به لحاظ وزن نیز 42 درصد رشد داشت. در مدت یاد شده صادرات غیرنفتی کشورمان با احتساب میعانات گازی به 4 میلیارد و 528 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33.32 درصد رشد نشان می‌دهد.

همچنین وزن صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 10 میلیون و 353 هزار تن رسید که در مقایسه با سال قبل 30.2درصد رشد داشته است.

واردات

براساس گزارش دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرگ ایران، واردات کشورمان در دو ماهه نخست سالجاری در مجموع به 8 میلیارد و 399 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19.8درصد افزایش یافته است. همچنین وزن این میزان کالای وارداتی در دو ماهه نخست سالجاری 6 میلیون و 715 هزار تن بود از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.6 درصد کاهش داشت.

اقلام عمده صادراتی

در دو ماهه نخست سالجاری پلی‌اتیلن گرید فیلم عمده ‌ترین کالای صادراتی کشورمان بود. سهم این کالا از صادرات غیرنفتی کشورمان در مدت یاد شده 235 میلیون و 900 هزاردلار بود و 6 درصد از کل صادرات غیرنفتی به این کالا اختصاص داشت.

پروپان مایع شده با 228 میلیون و 800 هزار دلار دومین کالای عمده صادراتی کشورمان بود و 6 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.

جایگاه بعدی نیز به سایر گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده اختصاص دارد که سهم این کالا از صادرات غیرنفتی در این مدت به 206 میلیون و 200 هزار دلار رسید. متانول نیز با 135 میلیون و 100 هزار دلار در رتبه چهارم قرار گرفت، سنگ آهن بهم فشرده نشده در رتبه پنجم قرار گرفت و سهم این کالا در این مدت به 117 میلیون دلار رسید و در مجموع 3 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد. در مجموع سهم کالاهای یاد شده از صادرات غیرنفتی در دو ماهه اول سالجاری 23.6 درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی بوده است.

صادرات از محل تجارت چمدانی

مرزنشینان در دو ماهه اول سالجاری در مجموع 9 میلیون و 700 هزار دلار انواع کالا به روش تجارت چمدانی صادر کردند که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث ارزش 5.6 درصد افزایش داشت. وزن صادرات از محل تجارت چمدانی نیز در این مدت به 9 هزار تن رسید که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با 18.6 درصد افزایش همراه بود.

عمده‌ ترین خریداران کالای ایرانی

در دوماهه نخست سالجاری چین با واردات 702 میلیون و 550 هزار دلار انواع کالای ایرانی عمده ‌ترین وارد کننده کالا از ایران بود. در این مدت 18 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین اختصاص داشت.

عراق با خرید 619 میلیون و 430 هزار دلار انواع کالای ایرانی، دومین کشور بزرگ وارد کننده کالا از ایران بود. سهم عراق از کل صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به 16 درصد رسید. امارات متحده عربی با 526 میلیون و 210 هزار دلار در جایگاه سوم قرار گرفت و تنها 13.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشورمان به این کشور اختصاص یافت براساس این گزارش، هند با 291 میلیون و 330 هزار دلار و افغانستان با 143 میلیون و 860 هزار دلار رتبه ‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.

اقلام عمده وارداتی

در دو ماهه نخست سالجاری بنزین عمده‌ ترین کالای وارداتی کشورمان بود و با اختصاص 3.5 درصد از کل ارزش واردات و 5.9 درصد از وزن، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غیرممزوج با 3 درصد سهم ارزشی و 7.5 درصد سهم وزنی در جایگاه دوم قرار گرفت و طلای خام با 2.6 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مدت یاد شده امارات متحده عربی 27.5 درصد از کل ارزش واردات کشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگترین کشور صادرکننده کالا به ایران رتبه نخست را در میان سایر کشورها به خود اختصاص داد. امارات متحده عربی سال گذشته نیز بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود.

چین با اختصاص 9.6 درصد سهم ارزشی رتبه دوم را به خود اختصاص داد و کشور آلمان نیز با 8.5 درصد در رتبه سوم جای گرفت. کشورهای کره و ترکیه نیز به ترتیب 6.7 و 5.4 درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص دادند و در رتبه ‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.