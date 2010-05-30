مردم ایلام سه شنبه میزبان رئیس جمهور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این سفر وزرا و معاونان رئیس جمهوری پس از جمع بندی مسائل و مشکلات شهرستان ها به صورت جداگانه به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی پیرامون توسعه این مناطق در نشست هیئت دولت، این مسائل و مشکلات را مطرح خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه از مجموعه کابینه دولت هشت تن از وزرا به شهرستانهای مهران، دهلران، ایوان، شیروان چرداول، ملکشاهی، آبدانان، دره شهر و ایلام جهت بررسی مسائل و مشکلات به این مناطق سفر خواهند کرد.

اعلایی افزود: وزیر دادگستری به شهرستان آبدانان، وزیر علوم تحقیات و فناوری به شهرستان ایلام، وزیر بهداشت ودرمان به شهرستان ایوان، وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان دره شهر، وزیر مسکن و شهرسازی به شهرستان دهلران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان شیروان چرداول، وزیر صنایع و معادن به مهران به شهرستان و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شهرستان ملکشاهی سفر خواهند کرد.

وی تصریح کرد: به همراه وزرا، هشت نفر از نهاد ریاست جمهوری در جهت بررسی مسائل در شهرستانهای تابعه استان ایلام حضور خواهند داشت و از نزدیک با مردم و مسئولان دیدار می کنند.

