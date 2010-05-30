آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره "مقاومت اسلامی" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره بین‌المللی "مقاومت اسلامی" با هدف گسترش فرهنگ مقاومت و ایثار و با محورها و موضوعات علمی، مطبوعات، ادبیات، تولیدات رسانه‌ای، سینمایی، هنرهای تجسمی همراه با بخش ویژه حمایتهای بشردوستانه از فلسطین برپا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در موضوعات مقاومت اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، دفاع مقدس و پایداری، نجات مسجدالاقصی و نقش کشورهای منطقه، مقاومت اسلامی و قدرت نرم، رفع محاصره و بازسازی غزه و خیزش جهانی جهت محکومیت صهیونیسم (در ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی) در بخشهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

آثار می‌توانند در محورهای مختلف و در بخش علمی: مقاله و کتاب، بخش مطبوعات: خبر، سرمقاله و مصاحبه، بخش ادبیات: شعر، داستان کوتاه و رمان، بخش تولیدات رسانه‌ای: فیلم کوتاه و نماهنگ، بخش سینمایی: فیلم بلند، مستند، تجربی و بخش هنرهای تجسمی: پوستر، کاریکاتور، خط و نقاشی باشند.