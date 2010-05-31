سعید ناجی عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کارگاهها از یکسال پیش با هدف آموزش مربیانی طراحی شده بودند تا بتوانند از روشهای فلسفه برای کودکان با دانش‌آموزان استفاده کنند؛ اما پس از پیشنهادهای مختلف از سوی مسئولان پژوهشگاه شکل این کارگاهها تغییر کردند.

وی افزود: در شکل جدید این کارگاهها که قرار است از تیرماه آغاز شود آموزش معلمان، دانشجویان، متولیان آموزش و پرورش و مسئولان دست اندرکار درباره برنامه فلسفه برای کودکان مدنظر هست و قرار است که آموزش عمومی از برنامه فلسفه برای کودکان در این کارگاه ارائه شود.

ناجی با اشاره به اینکه شرکت‌کنندگان در کارگاهها صرفاً با این برنامه در حد عمومی آشنا می‌شوند گفت: پس از طی شدن این دوره مجوز اجرای این برنامه را در اختیار نخواهند داشت. اگر دورههای تکمیلی در پژوهشگاه برگزار شود شرکت‌کنندگان می‌توانند این برنامه را تدریس کنند.

عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان یادآور شد: هدف از برگزاری این کارگاه و تغییر شکل آن این است که اکثر آموزگاران و متولیان آموزش از این برنامه اطلاعی ندارند و حتی عده‌ای با توجه به عدم در اختیار داشتن اطلاعات کافی دست به اجرای این برنامه می‌زنند، در این زمینه گاهی به علت عدم اطلاعات کافی اساتید پایان‌نامه‌هایی که در این حوزه ارائه می شود به نتیجه منفی می‌انجامد.

وی اضافه کرد: گروه فلسفه برای کودکان تصمیم گرفت در مرحله اول آشنایی با رویکردها و روشهای برنامه فلسفه کودکان ارائه شود تا مراحل مربی‌گری و تألیف داستان و سایر مهارتها این برنامه آموزش داده شود.

این دوره از کلاسهای آموزشی با حضور اساتیدی چون دکتر آیت الهی، دکتر قائدی، دکتر پورحسن، دکتر شیخ رضایی، سعید ناجی، دکتر هدایتی، دکتر رشتچی، دکتر حبیبی، باقری، تاجدینی، یاری دهنوی، حسینی و کرمانی برگزار می‌شود.

این کارگاه آموزشی طی سه دوره مقدمه درباره فلسفه برای کودکان از 6 تا 9 تیرماه، دوره بررسی ادبیات و داستان در برنامه فلسفه برای کودکان از12 تا 15 تیرماه و دوره تحلیل و تفکر نقدی در فلسفه برای کودکان از 20 تا 23 تیرماه برگزار می‌شوند.

سعید ناجی همچنین درباره تجدید چاپ نشریه فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که به عنوان ویژه‌نامه فلسفه برای کودکان منتشر شده بود گفت: امسال کتابهای گروههای فلسفه برای کودکان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی درمیان پرفروش ترین کتابهای ارائه شده در غرفه بود. مجله فرهنگ نیز برای نخستین‌بار تمام نسخه‌های منتشر شده آن فروخته شد.

وی با اشاره به اینکه این علاقه نشان‌دهنده ارائه اطلاعات صحیح و آشنایی دقیق با موضوع است گفت: اطلاعات صحیح درباره برنامه فلسفه برای کودکان می‌تواند مانع فعالیت عده‌ای سودجو باشد که تلاش می کنند با استفاده از این نام به منافع اقتصادی برسند.