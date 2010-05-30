90 درصد خانوارهای ایرانی کلسیم کافی دریافت نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ربابه شیخ الاسلام کارشناس تغذیه به مناسبت روز جهانی شیر (11 خرداد) افزود: شیر و مواد لبنی مانند ماست، پنیر و کشک، بهترین منابع غذایی حاوی کلسیم هستند و تمام انواع کم چرب و پرچرب آن به یک میزان کلسیم دارند، هر چند هر چه میزان چربی این محصولات کمتر باشد، کلسیم آن بهتر جذب می شود.

وی یادآور شد: تنها کلسیم شیر نیست که به استحکام استخوانها کمک می کند بلکه ویتامینها و سایر املاح موجود در شیر نیز نقش مهمی در سلامت استخوانها دارند.

مدیر پایگاه اطلاع رسانی تغذیه و سلامت تصریح کرد: نتایج پژوهشها نشان می دهد، بین سرانه مصرف شیر و طول عمر افراد در کشور ها رابطه مستقیمی وجود دارد.

وی با اشاره به سرانه مصرف شیر که 80 تا 85 کیلوگرم اعلام شده است، گفت: این در حالی است که سرانه مصرف شیر در کشورهای اروپای غربی 300 تا 430 کیلوگرم است.

شیخ الاسلام گفت: در روزهایی که به روز جهانی شیر نزدیک می شویم، متاسفانه مصرف میانگین شیر در کشورمان چنان پایین است که افزایش مصرف آن نیازمند تلاشهای جدی است.

وی افزود: فائو از سال 1945 میلادی (1324 شمسی) تلاش دارد وضعیت تغذیه مردم جهان از طریق کشاورزی پایدار رونق گیرد و به ویژه مناطق روستایی جهان مشارکت مثبت و رو به تزایدی برای وضعیت اقتصادی خود و جهان از این طریق در پیش گیرند.

شیخ الاسلام اظهارداشت: همزمان با روز جهانی شیر، تمامی کشورهای مختلف جهان با برپایی جشنواره ها، توزیع شیر رایگان در سطح شهر، توزیع شیر رایگان در مدارس، برپایی جشنها و... سعی دارند، اهمیت مصرف این ماده غذایی را یادآور شده در جهت افزایش فرهنگ مصرف شیر تلاش کنند.

وی بر مسئولیت همه نهادها برای حل مشکل کمبود مصرف سرانه شیر تاکید کرد و گفت: کمبود مصرف شیر سبب ابتلا به بیماری هایی از قبیل پوکی استخوان می شود که بار مالی درمانی بسیار زیادی را به خانواده ها و دولت تحمیل می کند.