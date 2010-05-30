برگزاری جشن منتقدان به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران اعلام کرد چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی که قرار بود دوشنبه 10 خردادماه همزمان با ولادت حضرت زهرا (ص) برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.

تاریخ دقیق برگزاری این جشن بعدا اعلام می‌شود. معرفی برگزیدگان دومین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های سینمایی به همراه اعلام برگزیدگان جشنواره بیست و هشتم فجر از نگاه داوران منتقدان از بخش‌های جشن چهارم منتقدان به شمار می‌رود.

همچنین از فعالان عرصه نوشتار و نقد سینمایی در جشن چهارم منتقدان سینمایی تقدیر و تجلیل می‌شود.