حجت‌الاسلام عزیز صابر در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این دوره آموزشی در راستای تربیت نیرو‌های آموزشی و شناسایی استعداد‌های قرآنی در بین علاقه‌مندان به قرآن برگزار می‌شود.

وی داشتن دارا بودن گواهینامه تربیت معلم رو‌خوانی و روانخوانی قرآن کریم و گواهینامه قرائت سطح چهار "گرایش ترتیل" و یا قبولی آزمون ورودی مربوطه را از جمله مهمترین شرایط ثبت نام در این دوره عنوان کرد.

مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان افزود: دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن به همراه پنج دوره تدریس قرائت سطوح یک و دو از دیگر شرایط ثبت نام در این دوره می باشد.

وی مهلت ثبت‌نام در این دوره آموزشی را تا دو روز آینده اعلام کرد و اضافه کرد: علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی می‌توانند به اداره تبلیغات اسلامی استان و اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی اردبیل مراجعه نمایند.

صابر زمان برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس رو‌خوانی و روان خوانی قرآن کریم را نیمه دوم خرداد ‌ماه جاری عنوان کرد.