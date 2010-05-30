  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

محصولی:

200 هزار خانه برای زنان سرپرست خانوار و مددجویان ساخته می شود

200 هزار خانه برای زنان سرپرست خانوار و مددجویان ساخته می شود

وزیر رفاه و تامین اجتماعی از طرح احداث 200 هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان و زنان سرپرست خانوار تا پایان دولت دهم در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در سفر به استان سمنان افزود: از این تعداد 100 هزار واحد ویژه مددجویان است و 100 هزار واحد به زنان سرپرست خانوار اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: برای ساخت هر واحد 200 میلیون ریال تسهیلات با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 20 ساله در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی برای محرومان، انقلابی در کشور محسوب می شود،‌ گفت: هزینه ساخت هر واحد ماهانه بین 100 تا 150 هزار تومان است که در قالب اجاره دریافت و با کمک وزارت رفاه و تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و خیرین این هزینه نیز تامین می شود تا واحد مسکونی برای مددجویان و افراد دریافت کننده هزینه ای نداشته باشد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی بر طرح توسعه بیمه روستاییان نیز تاکید کرد و گفت: هر روستایی می تواند با اعلام مبلغی به عنوان درآمد ماهیانه در قالب این طرح بیمه شود

وی گفت: هر مبلغی که روستایی اعلام کند 15 درصد آن به عنوان حق بیمه دریافت می شود که از این رقم پنج درصد توسط روستایی و 10 درصد بقیه نیز توسط دولت تامین می شود.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: به هر میزان که روستایی اعلام درآمد کند در زمان بازنشستگی نیز از مزایای آن برخوردار می شود.

کد مطلب 1092227

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها