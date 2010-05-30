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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۳

آبدهی چاه های شهر ارومیه 200 لیتر در ثانیه کاهش یافت

آبدهی چاه های شهر ارومیه 200 لیتر در ثانیه کاهش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ارومیه از کاهش آبدهی 200 لیتری چاه های شهر طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رسول اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش آب پشت سدها بر اثر ‌بارندگی های اخیر در استان، افزود: متاسفانه این بارندگی ها در افزایش حجم سفره های آب زیرزمینی شهر ارومیه و اطراف آن تاثیر چندانی نداشته  و براساس اطلاعات آماری از تیر ماه سال 88 تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 200 لیتر در ثانیه آبدهی چاههای شهر ارومیه کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 48 حلقه چاه در  شهر ارومیه و اطراف آن، جهت تامین آب شهروندان بهره برداری می شود، اظهار داشت: میزان دبی مجموع این چاهها در تیر ماه سال گذشته یک هزار و 800 لیتر در ثانیه بود که این میزان در پایان اردیبهشت ماه سالجاری به یک هزار و 609 لیتر در ثانیه رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ارومیه در خصوص میزان آب تولیدی و مدیریت آن در شهرستان، اظهار داشت: امسال با هماهنگی های انجام شده با شرکت آب منطقه ای مشکل کمبود آب نداشته و در صورت رعایت الگوی مصرف از سوی مشترکان در مواقع پیک مصرف قطعی آب نخواهیم داشت.
 

کد مطلب 1092232

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