55 درصد تماسها با پلیس 110 آذربایجان غربی غیرمرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجتبی امانی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: در دو ماه گذشته 229 هزار و 157 مورد تماس با پلیس 110 در آذربایجان غربی انجام گرفته است که از این تعداد تماس تلفنی، 118 هزار و 437 مورد منجر به انجام عملیات شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد تماس به عمل آمده توسط مردم، 55 درصد مربوط به ماموریت پلیس نیست و خواسته مردم خارج از ماموریت بوده و یا گمراه کننده هستند.

وی با بیان اینکه در این مدت 97 هزار و 290 مورد پرونده قضایی در سطح استان تشکیل شده است، بیان داشت: در این مدت 111 دستگاه گشت خودرویی، سه هزار و 455 مورد موتورسیکلت، سه هزار و 77 نفر گشت پیاده زوجی و دو نفری در امر پیشگیری از جرائم از کلانتری به خیابانها اعزام شده است.

امانی با اشاره به اینکه پرونده‌های ارجاع شده به مراکز مشاوره شامل مسائل خانوادگی، نوع پوشش و نزاع است، اضافه کرد: از این تعداد هزار و 827 مورد از پرونده‌ها به مراکز مشاوره کلانتری ارجاع شده است که از این تعداد نیز هزار و یک مورد با سازش همراه بودند.

این مسئول اظهار داشت: در دو ماه گذشته سه هزار و 168 مورد دستگیری توسط پاسگاه‌ ها انجام گرفته است که شامل تمام جرائم است.

امانی با اشاره به اینکه در 15 روز گذشته تعداد سرقت انجام گرفته در سطح استان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: 15 هزار و 571 مورد سرقت در استان انجام گرفته که از این تعداد، 712 مورد توسط پاسگاه‌ها کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه سرقت به طور عمده از خانه باغها انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: از نظر مسائل امنیتی در دو ماه گذشته امنیت کامل در استان برقرار است.