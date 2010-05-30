گرد و غبار آرام آرام کاهش می یابد

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انباشت ذرات معلق در آسمان استانهای غربی و جنوب غرب کشور گفت: طبق اطلاعیه سازمان هواشناسی، از روز یکشنبه پدیده گرد و غبار و کاهش دید افقی، استانهای مرکزی و شمال غرب را تحت تاثیر قرار می دهد اما تهران با پدیده گرد و غبار به طور جدی مواجه نیست.

این کارشناس هواشناسی تاکید کرد: گرد و غبار تولید شده در روز چهارشنبه از بین رفته ولی برخی از مناطق همچنان درگیر این وضعیت هستند که باید به اسلام آباد در کرمانشاه، پلدختر در لرستان، مسجد سلیمان، اهواز و آبادان در خوزستان، پیران شهر و سردشت در آذربایجان شرقی و شدیدتر از همه به کردستان اشاره کرد.

مدیرکل پیش بینی اداره هواشناسی کشور همچنین به استانهای کرمانشاه، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، آذربایجان غربی و شرقی اشاره کرد و گفت: اغلب نقاط استانها درگیری جزئی دارند که چندان قابل توجه نیست اما در استان خوزستان عمق غلظت گرد و غبار بیشتر بوده که در حال کاهش است.

رضازاده اضافه کرد: منبع گرد و غبارها اگر محلی باشند سطوح پایین مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد ولی اگر منبع آلودگی در مناطق دورتر و در لایه های بالاتر جو باشد، آسمان شیری رنگ می شود و حتی با وزش باد و بارش باران نیز قابل کنترل نیست.