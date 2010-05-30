تشکیل کمیته های نظارت بر برگزاری مراسم ارتحال ملکوتی امام (ره) در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون فنی و عمرانی فرمانداری کرج ظهر یکشنبه در دومین نشست ستاد بزرگداشت ارتحال امام (ره) در فرمانداری کرج، سالگرد ارتحال امام (ره) را فرصت مغتنمی برای ادای دین به نظام اسلامی، خون شهدا و فداکاری ایثارگران دانست و بر حفظ شان و جایگاه آن تاکید کرد.

احمد افضلی با اشاره به رشادتهای رمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس افزود: عوامل موثر در حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی، و ارزشهای ماندگار امام راحل در این مناسبتهای تاریخی زنده نگه داشته می شوند و به همین علت باید برای برگزاری هر چه با شکوهتر آن تلاش کرد.

این مسئول بیان داشت: برگزاری مراسم و مناسبتهای تاریخی راهی برای حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی و انتقال آن به نسل آینده است.

وی این مهم را راهی برای انتقال ارزشها و معیارهای انقلاب اسلامی به نسلهای آینده ذکر و عنوان کرد: به این منظور کمیته ای برای نظارت بر برگزاری آیین های ویژه ارتحال ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کرج تشکیل شده است.

این مسئول کمیته های پشتیبانی و اسکان زائران، حمل و نقل، تبلیغات، امنیتی و انتظامی، امداد و نجات را از جمله کمیته های اجرایی در خصوص برگزاری مراسم ویژه ارتحال امام خمینی (ره) برشمرد.

معاون فنی عمرانی فرمانداری کرج با اشاره به تشکیل ستادهای فرعی خاطرنشان کرد: این ستادها برای بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) در شهرهای محمدشهر، مشکین شهر، کمالشهر، گرمدره و آساری کرج با هدف نظارت بر نحوه برگزاری آیین های ویژه ارتحال امام خمینی (ره ) تشکیل شده است.

افضلی مسئولیت این کمیته ها را برقراری امنیت و پشتیبانی زائران مهمان در شهرستان ذکر کرد و افزود: ضمن آنکه این کمیته ها فضای مطلوبی را برای برگزاری آیین های ویژه ارتحال حضرت امام (ره) بوجود می آورند.

وی ادامه داد: براین اساس هماهنگی بیش از پیش با رسانه ها و کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات برای آگاهی رسانی بیشتر به عموم از ضروریات است.

در این جلسه مسئولان هریک از کمیته های تشکیل شده برای برگزاری آیین های ویژه ارتحال حضرت امام (ره) به بیان برنامه های خود پرداختند.