طرح جامعی برای اجرای صحیح پروژه ها در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر یوسف ‌نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: اصلی‌ترین تصمیم مجلس در دوره هشتم، برنامه توسعه پنجم است که ستون اصلی تصمیمات کشور در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، اقتصادی، بازرگانی و صنعت است.

وی با بیان اینکه تدوین برنامه توسعه پنجم، کار بسیار با ارزش و مهمی است، گفت: کلیه قوانین و مقررات بعدی را که مجلس خواهد نوشت بر پایه این تصمیم مجلس خواهد بود که از هفته آینده شروع می‌شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای همین موضوع کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه تشکیل و به همین نام، نامگذاری شده است و راجع به سیاست‌ها، برنامه‌ها، راهبرد‌ها، راهکارها و برنامه‌ریزی بخشهای مختلف دستگاه‌های مختلف وظیفه‌مندی دستگاه‌های مختلف اظهار نظر می‌کند.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: با توجه به اینکه استانهای شمالی از نظر شرایط، ظرفیتهای اقتصادی و اقلیمی مشابهند موضوعی مانند کشاورزی و زیرساختهای آن، جنگل، دریا، راه که معمولا در شمال کشور حالت همگونی و همسویی دارد، برنامه‌ مدونی ارائه شود.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که استانداران و نمایندگان سه استان در یک نشست در مورد موضوعات مشترک مانند بحث آزادراه شمال، استفاده از ذخایر دریایی، استفاده از شرایط کشاورزی، بهره‌مندی از توسعه راه‌ها، استفاده از زیرساختهای کشاورزی، مهار آبهای سطحی و موضوع گردشگری اظهارنظر کنند و از طریق نمایندگان شمال کشور در برنامه‌ پنج ساله توسعه بگنجانند.

یوسف‌نژاد با اشاره به انتخابش به عنوان یکی از اعضای کیمسیون تلفیق برنامه توسعه پنجم، خاطرنشان کرد: باید بصورت برجسته با محوریت استاندران و مجمع نمایندگان این طرحها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد و از این پتانسیل و ظرفیتها استفاده شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران در خصوص وضعیت نابسامان پروژه‌های مازندران گفت: در مورد پروژه‌های استان یکی از مشکلاتی که وجود دارد تاخیر در اجرای پروژه‌های مازندران است.

وی تصریح کرد: وقتی پروژه‌‌ای تاخیر دارد هم هزینه آن زیادتر می‌شود و هم میزان بهره‌مندی از خدمات این پروژه‌ کاهش پیدا می‌کند.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه اگر پروژه‌ها در زمان معین به اتمام نرسد موضوعیت اصلی خودش را از دست می‌دهد، یادآور شد: ما پروژه‌هایی داریم که می توان آنها را در طول دو سال انجام داد ولی در طول 10 سال هم انجام نشده است و پروژه‌هایی در سطح استان داریم که 17 یا 18 سال در حال انجام است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع دیگر در ارتباط با پروژه‌های استان که قابل توجه است بحث کیفیت اجرای پروژه‌هاست که نقش اساسی در بهره‌وری پروژه‌ها دارد.

وی افزود: کاربرد مصالح، مدیریت بر پروژه،‌ غیراستاندار بودن پروژه‌، انتخاب مکان نامناسب و عدم استفاده از شیوه‌های فنی و منطقی باعث شده است که بعضی از پروژه‌ها از کیفیت مناسب برخوردار نباشد و پس از افتتاح، ناکارآیی خودشان را نشان می‌‌دهند.

عضو فراکسیون شهری مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله مهم در اجرای پروژه‌‌ها استفاده از افراد غیرمتخصص است، در حالی که انجمنهای تخصصی و تشکلهای صنفی می‌توانند در اجرای خیلی پروژه‌ها اثر مفید و موثر داشته باشند ولی متاسفانه به دلیل اجرای آن توسط افراد غیرمرتبط و کم اطلاع، اجرای پروژه‌ را با مشکلات عدید‌ه‌ای روبرو می‌کنند.

وی اظهار داشت: مسئله مهم دیگری که باید به آن توجه شود، دخالت عوامل سیاسی در مکانیابی برای اجرای پروژه‌هاست که مکان‌یابی غیرمناسب و غیرکارشناسی باعث افزایش هزینه تمام شده پروژه‌ها شده و باعث می‌شود پروژه‌ در زمان مقرر به بهره‌برداری نرسد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه، بخشی‌نگری، دید منطقه‌ای و جزئی در مسائل باعث شده است که پروژه‌ها از ابهت و وجاهت لازم برخوردار نباشد، خاطرنشان کرد: در استان استراتژی مناسبی در اجرای پروژه‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: متاسفانه طرح جامعی که بتواند جایگاه و مکان پروژه‌ها را اعتبار دهد و به نحو مطلوب و مناسب ساز و کار آن را تعیین کند در استان وجود ندارد.

یوسف‌نژاد با بیان اینکه اگر طرح جامع در استان وجود داشت، جایگاه هر صنعت و فعالیت مشخص می‌شد، گفت: برخی پروژه‌ها در عین اینکه استحقاق اجرای آن در یک شهر وجود دارد بدلیل وجود قدرت مدیریتی خاصی در یک شهر دیگر انجام شود و این از نظر کار تخصصی و سیاسی جوابگوی اجرای پروژه‌ها نیست.

نماینده مردم ساری با اشاره به اینکه از تمام ظرفیتهای یک پروژه استفاده نمی‌شود، بیان داشت: بسیاری از پروژه‌ها و فعالیتها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمتر از 30 درصد در حال استفاده است یعنی 70 درصد ظرفیت آن خالی است و اگر یک پروژه‌ای می‌تواند 80 درصد راندمان و بهره‌وری داشته باشد چرا تنها از 30 درصد ظرفیت آن استفاده می شود.

وی ادامه داد: ما با این ظرفیتهای خالی، هزینه‌های اضافی را بر پروژه‌ تحمیل می‌کنیم و استفاده از ظرفیتهای خالی در پروژه‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه پس از افتتاح پروژه‌ها حتما باید در بحث نگهداری آن هزینه کنیم، گفت: پس از اینکه پروژه‌ افتتاح می‌‌شود، پروژه به امان خدا رها می‌شود و باید به این مسئله توجه داشت که نگهداری پروژه خود می‌تواند به عمر مفید پروژه‌ و استفاده مناسب از سرمایه‌گذاری پروژه کمک کند.

وی با بیان اینکه زیرساختها برای اجرای پروژه‌ها لازم و ضروری است، تصریح کرد: پروژه‌هایی که فراشهری هستند و ارزش استانی دارند از جانب مسئولان و نمایندگان کمتر مورد توجه قرار می گیرند.

یوسف‌نژاد گفت: فرودگاه‌، راه‌های استان، گردشگری، شیلات، موضوعاتی فراشهری هستند و باید با نگاه استانی به آن توجه شود ولی متاسفانه به دلیل اینکه فرودگاه بین‌المللی مازندران در ساری واقع شده است، نمایندگان و مسئولان ساری باید به تنهایی پیگیر امور مربوط به آن باشند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص استفاده از ظرفیتهای مدیریتی استان گفت: توانمندسازی مدیران، انتخاب و انتصاب باید بر اساس شاخصه‌ها باشد و صلاحیتهای علمی، مدیریتی، فنی و تجربی افراد بررسی شود.

یوسف‌نژاد با اشاره به اینکه در استان موضوعات اصلی فراموش می‌شود و به مسائل فرعی توجه می‌شود، گفت: عزل و نصبهای غیرضروری با توجه به تفکر ثبات مدیریت باید کنار گذاشته شود.

وی افزود: برخی دستگاه‌ها به جای کار تخصصی و مناسب و انجام وظیفه و تکلیف، کار سیاسی می‌کنند و سیاست برجسته‌تر از سایر وظایف آنهاست.

یوسف‌نژاد با تاکید بر اینکه بسیاری از نقاط ضعف در پناه مسائل سیاسی عنوان نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مدیران ضعف خود را در پشت مسائل سیاسی و پناه گرفتن در سایه یک نماینده مجلس پنهان می‌کنند.