حمید پورآذری درباره اجرای جدیدترین اثر نمایشی خود به خبرنگار مهر گفت: از یکسال پیش با دانشجویان کانون نمایش دانشگاه امیرکبیر کارگاهی تئاتری برگزار کردم و بعد از گذشت یکسال قرار است نتیجه این کارگاه در قالب اثری نمایشی به صحنه برود. البته هنوز نام مشخصی برای آن انتخاب نکرده‌ایم و متن آن که شامل داستان‌های مختلف است توسط دانشجویان کانون نمایش دانشگاه امیرکبیر در حال نگارش است.



سرپرست گروه تئاتر "پاپتی‌ها" درباره زمان، مکان و شیوه اجرای این اثر نمایشی افزود: این نمایش دارای 30 بازیگر است و طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار است از 20 تیرماه در پارکینگ طبقاتی دانشگاه امیرکبیر اجرا شود. در صورت استقبال و ایجاد شرایط مناسب احتمال دارد نمایش را تا اوایل شهریورماه در این مکان اجرا کنیم. نمایش به لحاظ اجرایی حال و هوای خاصی دارد که بهتر است مخاطب به هنگام تماشای آن در جریان شیوه اجرایی قرار بگیرد.



پورآذری درباره نحوه حمایت از تولید این اثر نمایشی گفت: مسئولین دانشگاه امیرکبیر خوب با این موضوع کنار آمده‌اند و امکاناتی را برای تولید و اجرا در اختیار گروه قرار دادند. اگر مسئولین دانشگاه موافقت کنند هم بخشی از فروش گیشه نمایش به گروه دانشجویی حاضر در کار اختصاص پیدا خواهد کرد.



کارگردان نمایش‌ "ادیپ" تأکید کرد: سابقه فعالیت‌های تئاتری دانشگاه امیرکبیر درخشان و روشن است .وقتی با دانشجویان علاقمند به تئاتر این دانشگاه کار می‌کنم ذوق‌زده می‌شوم. امیدوارم که تماشاگران نیز نمایش تولید شده را دوست داشته باشند زیرا برای خودم در مقام کارگردان هم تجربه خوب و قابل توجهی بوده است.